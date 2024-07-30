报告：本地去年网络钓鱼案通报减半 仍须慎防AI诈骗邮件

本地去年的网络钓鱼报案比前年减少逾半，但当局提醒，鉴于国际上利用人工智能进行网络钓鱼的案件层出不穷，用户仍须提高警惕。

网络安全局星期二（7月30日）发布的2023年新加坡网络概况报告，我国去年的整体网安情况有所改善，隶属于网安局的电脑紧急反应组共接获约4100起网络钓鱼的报案，比2022年减少了约52%，而受影响最大的是金融机构和政府部门。

这份103页的报告说，我国采取了网络卫生平台（Internet Hygiene Portal）和网络安全宣导运动等多项措施，并且都收效，但它指出：“已通报的案件可能只是冰山一角，大部分的网络钓鱼阴谋可能仍在法网之外。”

网安局局长许智贤说：“生成式人工智能（generative AI）的使用将网络威胁带入了新的维度，当新技术变得唾手可得且愈加成熟，它们也更容易被网络攻击者所利用。”

去年全球钓鱼邮件数量达17.6亿

根据报告引用的国际网络安全公司Vade的统计，去年全球钓鱼邮件数量同比增长了51%，达到17.6亿，为历来最多。

报告例举了国际上利用AI工具，通过伪造声音、面容等生物信息来实施网络犯罪的一些案例。其中，英国设计工程公司奥雅纳（Arup）的一名香港雇员，在今年参加了一个由AI深度伪造的视频会议后，向骗子转出了2500万美元（约3360万新元）。此外，利用人工智能模仿人声的深度造假案也屡见不鲜。

网安局国家网络威胁分析中心副主任何致良博士在接受《联合早报》采访时指出，网安局去年并未接获涉及AI深度伪造的案件。然而，报告指出，当局抽样检查了所查获的网络钓鱼邮件，发现约有13%包含了利用AI方法提升骗术的痕迹。

他告诫公众：“在查阅邮件时要加倍谨慎，如果发现可疑的邮件内容或者异常网站URL地址，就要提高警惕。”

何致良向记者展示网安局去年查获的两封英文行骗邮件，其中一封就经过AI“润色”。尽管两封邮件的目的都是怂恿接收者转账，但“润色”过的邮件使用了“请您支付欠款”（kindly settle the outstanding duty）等礼貌用语，让人更容易放低戒心。

除了“改进”邮件内容，骗子还可能通过几可乱真的假HTTPS网站地址，发送网络钓鱼邮件。报告显示，2022年网安局处理的所有钓鱼案件中，仅9%用了HTTPS地址；然而，去年这个比率飙升至超过50%。

发布移动网络安全指南 提供规避网络风险建议

为了让公众更安全地使用互联网，当局星期二起在官网上发布了“移动网络安全指南”，为机构和雇员提供规避网络风险的具体建议。

总部在新加坡的安信咨询安全集团（Ensign InfoSecurity）咨询副总裁张翔征提醒公众，要谨慎处理任何来邮以及其链接或附件；上网时若发现疑点，可拨打官方热线查证网站内容的真实性。

他在接受《联合早报》访问时说：“养成安全使用网络的习惯很重要。采用多重认证、访问已知合法的网站、使用防病毒和防诈骗解决方案等措施，可以大大降低网络使用的风险。”