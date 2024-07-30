给留学生一个安稳的家：走进寄宿家庭与监护人行业

17岁的小东（化名）来自中国，现在就读中学四年级。他10岁那年来到新加坡，小六会考结束后，为了进一步提升学习效果，经朋友妈妈推荐，搬进了监护人“许老师” 的寄宿家庭。

接受《联合早报》采访时，小东回忆起在许老师家的生活，显得有些不安。他说：“许老师要求我们一天内背诵和翻译五六百字的文章，如果错超过10个字的话，每个字和意思都重抄100遍。” 此外，许老师常用的其他“管理手段”还包括使用拖鞋戳脸、克扣零花钱、限制与父母联系，以及在完成罚抄任务前禁止上厕所等等。

中二选科时，小东与许老师之间的分歧更严重了。他只好趁白天到学校上课时借用同学的手机，向远在中国的母亲求助，最终才搬离了许老师的寄宿家庭，小东也才终于能自由选修自己感兴趣的科目。

小东回想起在许老师家度过的那段日子，依然心有戚戚焉。（视频截图）

外籍学生的寄宿需求

像小东这样需要寄宿家庭的学生，在新加坡不算少。截至2023年1月，本地约有7万9300名外籍学生，与2022年同期相比增长了25%。

学校规定18岁以下外籍学生，必须在本地有个监护人。由于未成年人无法在本地独自租房，因此许多寄宿家庭应运而生，既充当外籍学生的监护人，也为他们提供住宿与日常照顾。

《联合早报》了解到，寄宿家庭的收费每月介于1900到2600新元之间，通常包含食宿、机场接送、出席学校家长会、监护人担保等项目，具体费用依据服务内容和学生的需求而有所不同。

像小东这样的经历，外籍学生与寄宿家庭之间关系紧张的情况，其实并不常见。

来自缅甸的王玉君（14岁）就较为幸运。她12岁赴新求学，住进了蓝云澳（38岁）的寄宿家庭。王玉君分享说，虽然在宿舍也有宵禁、晚上收手机、自习时段等行为规范，但在她看来，“这里监管的力度刚刚好，让我们在有自己的空间的同时，也不要太放飞自我了，毕竟父母不在身边。”

14岁的王玉君（左）与监护人蓝云澳一同划龙舟。（视频截图）

蓝云澳：监护人相当于父母角色

王玉君的监护人蓝云澳是DS Homestay公司的创办人，这家公司提供学生住宿、饮食照顾、升学辅导等服务。蓝云澳在念大学三年级那年在补习班兼职，因此接触到不少外籍学生。大学毕业后，他与妻子全心投入到寄宿家庭和监护人的工作，至今已有14年的经验。

目前，他带领着一个20人团队，管理着超过180名外籍学生，并且将学生的居住环境从最初的租赁住宅，升级为一整栋六层楼高的国际留学生共享生活空间，且允许陪读家长与留学生一同居住。

对于监护人的角色，蓝云澳认为：“我们是留学生在新加坡的父母， 就应该担起一个家长所担当的责任，还要关心他们的学习和心理健康，帮助他们融入新环境和文化。”

为了帮助留学生更快适应新环境，蓝云澳及团队每周会组织不同的“家庭日”活动，如徒步、夜骑、沙滩排球、篮球比赛、野餐、逛博物馆等。目的是增进留学生对新加坡的认识，同时促进他们之间的相互认识，减少留学生独自在异国求学的孤单感。

蓝云澳相信组织休闲活动，可帮助留学生在新环境中找到归属感。（视频截图）

施咏晴：善用心理学技巧拉近距离

另一位经验丰富的监护人施咏晴（55岁），提供留学生寄宿服务已有23年，照顾超过200名留学生。

她学习心理学、管理学和教育学等知识，有效地拉近与留学生之间的距离。她也运用心理学技巧，每周让寄宿家庭的留学生填写自我评估表，为过去一周的行为和表现自行打分，这不仅有助自我反省，也促进了学生的自我管理能力。

此外，她也会定期进行面对面的心理辅导，通过直接交流解决学生可能面临的心理和情感问题。施咏晴指出，寄宿在她家的大多数留学生处于青春期，这是一个非常关键的成长阶段。她说：“这些孩子的爸爸妈妈都不在身边，作为监护人陪在他们身边，我的三观对他们的未来会产生深远的影响，我必须向他们灌输正确思想，路才不会走歪。”

近几年，施咏晴自费学习“性格解码”，通过出生年月日的计算，分析性格特质。她发现，这个方法可以充当开启沟通的桥梁，帮助她更好地初步了解一个人的内在性格，比如时间管理、沟通、领导、独立、艺术等各方面能力和才能。

施咏晴认为学习心理学，有助于拉近与留学生的距离。（视频截图）

监护人与寄宿家庭的困境与监管不足

监护人和寄宿家庭这们行业，看似门槛低、回报高，但实际操作起来并不简单。监护人必需承担像父母一样的责任，照顾外籍学生的起居饮食与学习进度，是一项别具挑战的工作。

施咏晴认为，如果只以赚钱为目的来做监护人，缺乏同理心和责任感，无法对学生的成长带来任何积极的影响。监护人和寄宿家庭应该为外籍学生提供一个安全、健康、正向的学习与生活环境。

疫情三年限制了许多有意来新加坡留学的学生。如今封控措施解除了，蓝云澳预测新加坡留学生市场会迎来大幅增长，相应地，本地寄宿家庭市场也预期扩大。

据了解，目前新加坡对监护人和寄宿家庭行业缺乏统一的监管，有些监护人缺乏足够的教育背景和寄宿家庭经验，无法为学生提供全面的指导。

对此，蓝云澳分享：“我们这一行在新加坡很不受规范，也缺乏监管单位。希望未来能有机构对监护人的资格进行考核，至少要了解新加坡的教育体制，并且没有任何犯罪记录，为这个行业设立标杆。”