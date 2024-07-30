新保集团综合诊所研究：病患挑医生 看重同理心与沟通

和妻子同样患有慢性疾病的退休人士梁汉佑，因淡滨尼综合诊疗所的医生有耐心和爱心，夫妻二人近年都固定到那里看诊。

由新加坡保健服务集团综合诊疗所展开的研究显示，慢性疾病患者在选择基层医疗医生时，更倾向平易近人、真诚、有同理心和关怀病患的医生。这类须定期复诊的患者，也重视医生的沟通技巧。

这项在2022年6月至12月展开的定性（qualitative）研究，深入访问了21名年龄介于38岁至82岁，在淡滨尼综合诊疗所看诊的慢性疾病患者，以了解他们对基层医疗业者，包括综合诊疗所和私人全科诊所的偏好和体验。其中两名受访者包括梁汉佑（60岁）和妻子钟育珊（57岁，家庭主妇）。

研究结果显示，除了希望医生展现关怀和同理心，患者也看重医生的沟通技巧如语言、非语言（眼神与肢体语言）和聆听能力。至于专业素质，患者希望医生能够表现出能力，和采取以患者为中心的护理方法。

尽管有些受访者会根据自己的偏好，选择不同性别和年龄的医生，但与医生建立良好医患关系，和确保护理连贯，是患者在选择医生时的重要考量。

已退休的梁汉佑（右）患有高胆固醇和冠状动脉疾病；他的妻子钟育珊（左）则有甲状腺功能减退症和高血压，这对夫妇都到淡滨尼综合诊疗所看同一个医生。（新保集团综合诊疗所提供）

新保集团综合诊疗所星期二（7月30日）举行线上媒体说明会，公布这项研究结果。参与研究的梁汉佑夫妇也接受记者访问，透露他们选择到淡滨尼综合诊疗所看诊的原因。

梁汉佑本身患有高胆固醇和冠状动脉疾病，退休前多在私人诊所看病。他的妻子钟育珊则有甲状腺功能减退症和高血压，曾看过不同医生。直到2022年，钟育珊到淡滨尼综合诊疗所，遇上家庭医学助理顾问李恩洁医生后，觉得对方非常关心病患，且同一诊所能看不同的慢性疾病，就不再换医生。

在钟育珊的推荐下，梁汉佑也成为李恩洁医生的病患，目前夫妻俩病情稳定，约每半年到诊所复诊。

鼓励公众全家看同一医生 取得更好医疗成效

新保集团综合诊疗所研究与基层医疗研究院主任、新保集团杜克—国大家庭医学教研项目研究副主席陈业川副教授说，乐见梁汉佑夫妇有共同的医生。他也鼓励公众能全家都看同一个医生，以取得更好的医疗成效。

陈业川说，当患者信任医生和求诊时感到自在，会更听从医嘱、坚持治疗方案，并积极照顾自身健康，而去年7月推出的健康SG计划，有助促进社区中医生和患者之间的关系。

本地现有超过25家综合诊疗所和约1800家私人全科诊所，新保集团经营其中10家综合诊疗所，当中包括淡滨尼综合诊疗所。