牛车水血案：妇为救夫背中刀 夫耳朵胸口缝12针

牛车水血案揭内情，受伤妇女原来是舍身救夫，不仅背部被砍、右脚骨裂，如今还得坐轮椅代步。丈夫伤势也不轻，胸口以及耳朵受伤，一共缝了12针。

《新明日报》日前报道，上星期六（7月27日），史密斯街第335号的牛车水大厦，一名77岁阿叔文有华（译音）持刀袭击一对男女，导致二人受伤，均入院治疗。

《新明日报》记者辗转找到男女伤者，原来两人是夫妻，目前还在新加坡中央医院接受治疗。

伤者王先生（66岁，清洁工）受访时说，他耳朵和胸口都中刀受伤，分别缝了四针和八针，而手臂也有伤。

王太太（53岁）则告诉记者，她的背部中刀受伤，缝了八针，右脚骨裂，只能坐着轮椅。“我背后的伤口曾留下刀碎片，后来取出来，现在还需要随身携带药瓶，避免伤口发炎。”

回忆起当时情况，王太太依然心有余悸，情绪激动。她说，事发当天，她与丈夫到住家附近的理发店剪头发，没想到因外面座位而与人起了争执。

她说，对方后来离开，自己也没有多想，理发后就到附近的咖啡店吃饭。“没想到他又找上我们，并且袭击了我丈夫。”

王太太透露，她发现对方持有武器，因此大声提醒，想要保护丈夫，岂料自己遭殃。

“我背部被刺，十分疼痛，一直流血。另外，我右脚本来就有问题，跌倒在地上后，脚骨也裂了。”

王先生则说，他除了胸口和耳朵受伤，手臂也被铁锤弄伤。“有公众大喊，袭击者才跑掉。我原本想追，但自己受了伤，也流了很多血，就没办法追了。”

根据王太太提供的视频可见，王先生还曾用拖鞋抵抗。

完整报道，请翻阅2024年7月30日的《新明日报》。