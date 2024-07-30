投身新生水25年 用心守护一点一滴

因父亲的缘故加入公用事业局，王琦玮（50岁）过去25年间为我国新生水和海水淡化贡献良多，从新生水示范厂的工程师到如今的饮用水处理首席专家，当中的挑战与成就都历历在目。

我国最早兴建的勿洛新生水厂营运20年后落下帷幕，星期三（7月31日）正式关闭，由樟宜供水回收厂的第三座新生水厂取而代之。

王琦玮说，他的父亲多年前就是为公用事业局工作，负责到家家户户去抄水表。“我在国大修读化学课程时申请了公用局的助学金，也正好对水研究感兴趣，毕业后就顺其自然地在这里工作。”

1999年，政府决定大力推动新生水发展。当时，王琦玮被委任管理一座新生水示范厂，其间也到国外学习和考察，以克服技术和营运上的困难，为生产新生水做好万全准备。

新生水通过国内外 高达300多项水质测试

王琦玮讲解说，新生水的生产主要分为沉淀、微过滤和逆渗透，其中较大的挑战在于过滤膜容易堵塞。因此，示范厂在两年间经历了无数次的技术调整。

“最终，我们产出的新生水成功通过国内外几乎所有的水质测试，即高达300多项的检测，已经达到了食用级别的标准，技术占据世界领先地位。”

他笑说，这种纯净程度的水质，实际上已经使厂里的紫外线消毒步骤等同于摆设，只是我国习惯凡事都有多一层保障和安全感。

多年来，王琦玮先后担任了勿洛新生水厂的运营经理、总工程师，也在公用局的多个部门轮岗，包括随后发展起来的海水淡化厂。他认为，我国在海水淡化的进展迅速，很大部分仰赖于新生水丰富的过滤技术和营运经验，打下了良好基础。

目前，王琦玮的工作方向已转到水源的科研与试验发展，以及如何减低海水淡化所需的能源消耗。不过，面对勿洛新生水厂和示范厂的关闭，他仍流露出深深的不舍。

“以前我每次搭飞机回国，接近落地樟宜机场时一定会望向右边的窗口，从上往下看整座新生水厂，还有波浪型的屋顶……现在我还在慢慢接受这个事实。”