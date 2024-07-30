王乙康：年轻慢性病患者增加 兀兰医疗园新增医疗能力将被抵消

兀兰医疗园启用后，助缓解北部邱德拔医院的负荷，但卫生部长王乙康指出，有越来越多年轻慢性病患者到兀兰医疗园就诊，加上人口迅速老龄化，将抵消新增的医疗能力。

王乙康星期二（7月30日）在脸书贴文指出，本地医院在冠病疫情后变得更拥挤，等候时间也延长。这主要是因为年长患者面对更复杂的病情，住院更久。

疫情后，平均住院时间从六天增至七天，仅增加一天，就意味着医院总体患者人数增加15%。

但王乙康注意到，本地最忙碌的医院之一——邱德拔医院的患者人数近期有所缓解，床位使用率降至九成以下，紧急部门每日诊治的患者人数也从400多人降至250人至300人，等候时间也缩短了。

他说：“最主要的因素是附近的兀兰医疗园投入服务。近400个床位启用，紧急部门每天诊治约150名患者，由此减少对邱德拔医院的需求。”

多处医院增加或扩充 助缓解其他医院病患需求

邱德拔医院也扩充，包括在可以重新利用的区域增设床位。接下来，位于勿洛的东区综合医院园区，以及西部的登加医院也将纾缓患者对樟宜综合医院、陈笃生医院，以及黄廷方综合医院的需求。

王乙康提醒，患者人数的纾缓可能是短暂的。兀兰医疗园的医生向他反映，他们面对更多20岁至40几岁的年轻患者，因高血压和糖尿病等慢性疾病到医院就诊，这类患者似乎更集中出现在北部。

这些慢性病大多是因不良生活习惯所致，例如摄取过多糖分、盐、脂肪、抽烟和吸电子烟，以及缺乏运动。

此外，人口老龄化也会轻易抵消目前新增的医疗能力。王乙康强调，要确保未来医疗能力可持续下去，关键在于预防护理，而健康SG计划 （Healthier SG）有助做到这一点。

王乙康也强调，应协助年长者远离孤寂，通过活跃乐龄中心确保年长者持续和社区保持接触，继续学习、玩乐、运动和社交。

王乙康说：“医疗资源紧张不是因为政策，而是老龄化和生活习惯带来的严峻后果。我们会竭尽所能，避免这种情况发生。”