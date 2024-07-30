趁乘客熟睡偷走名表 德士司机判监17个月

见醉酒乘客戴着劳力士表，德士司机趁乘客睡着顺手牵羊，司机数次犯案偷走总值逾25万元名表，也偷走母亲放在卧室里价值超过4万元的珠宝，被判坐牢17个月。

被告迈克尔（48岁）案发时是一名德士司机，他共面对六项六项偷窃和一项失信控状，星期二（7月30日）承认其中四项，余项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，2022年9月2日清晨5时许，一名33岁男乘客从乌节豪杰大厦乘搭被告的德士回家。抵达目的地时，被告发现醉酒的乘客已睡着，见他手上戴着劳力士表，便偷偷取下手表后才叫醒乘客。这支手表价值约4万5000元。

被告当时面临经济困难，很快便把手表售出。乘客发现手表遗失后，在9月4日向警方报案。

2023年6月15日早上6时许，一名30岁男乘客同样在乘搭德士回家途中睡着，被告再次见财起意，趁着乘客睡着，偷走他手上价值8万8000元的劳力士表。

急需用钱的被告在同一天以1万元售出这支手表。

综合其他控状，被告在2016年至2023年期间，共偷取和失信价值超过25万9788元的五只名表，也偷了一台苹果手机。

偷母亲13套珠宝首饰典当还债

另外，2021年5月至6月期间，被告偷走七旬母亲放在卧室橱柜内的13套珠宝首饰，这些珠宝价值共约4万3392元，他典当套现后用来偿还债务。

母亲发现珠宝不见后质问被告，被告事后仅赔偿了3000元。由于这些首饰是被告已故的姐姐送给母亲的，母亲后来到当店赎回其中的五套有纪念价值的首饰。

涉案的表商何伟杰（27岁，译音）因没有查明二手表的来历便以低价购入，早前认罪后已被判坐牢18周。