为避追捕持刀架妇女脖子 吸毒男子被判坐牢打鞭

吸毒男子为躲避警方追捕，拿刀架在陌生妇女的脖子上，挟持对方长达15分钟，被捕后还对警员动粗，被判坐牢八年一个月，以及鞭打六下。

被告法扎勒（43岁）面对绑架，抵触滥用毒品法令和对公务员动粗等八项罪名，他早前承认其中四项控状，余项交由法官星期二（7月30日）下判时一并考虑。

这起持刀挟持案发生于2023年1月9日上午7时50分左右，地点在义顺环路第110座组屋地面层。受害者是一名60岁妇女。

案情显示，被告事发前手持一把八公分长的刀子在附近组屋徘徊，公众见状通报警方。

与此同时，受害妇女正在第108座组屋地面层等人，不久后看到被告靠近自己，便起身走向第110座组屋的咖啡店。

从后方突袭强制拖走妇女 约10名警员合力制伏被告

这时，被告看到警员出现，知道是在寻找自己，决定挟持妇女充当“挡箭牌”，想以此躲避警员的追捕。被告从后方突袭妇女，将刀子架在她的脖子上，并强制拖走她。

根据警方早前发布的文告，巡逻警员和来自兀兰警局的反恐紧急应对部队（Emergency Response Team）在场与被告交涉，但后者不肯束手就擒。

为了防止被告伤害他人，约10名警员抓准时机制伏被告，并解救妇女。妇女饱受惊吓，所幸只有右下巴擦伤，事后拒绝到医院检查。

被告在被押上警车送去警署的途中，对警员爆粗口，还用膝盖攻击警员，因此面对一项对公务员动粗的罪名。

被告的尿液检验也显示含有冰毒成分，调查显示他案发前曾吸食冰毒。

控方指出，尽管警方指示被告松开妇女，但被告不愿听从，整个挟持过程长达约15分钟。被告所犯罪行严重，也曾犯下暴力相关罪行，促请法官判他坐牢至少八年又一个月，外加打鞭六下。

被告求情时称，他不是性情暴躁的人，当时是因受到毒品影响而犯案，如今已后悔，恳求法官轻判。

法官下判时说，虽然被告的行为与吸毒有关联，但他有因吸毒犯案的类似前科，理应清楚吸毒的后果，判他坐牢八年一个月，以及鞭打六下。