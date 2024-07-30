吃下香烟保护青少年躲避执法 男子判罚款1000元

青少年在禁烟区吸烟被当局人员抓个正着，男子为帮助少年竟然吃下香烟，让少年赶紧逃跑。被告求情时辩称不知道在新加坡吃香烟是犯法的，法官驳斥男子说他是因妨碍执法才被控，判他罚款1000元。

被告拉马穆蒂（Ramamoorthy Reddiar，53岁）面对一项抵触吸烟法令的控状，指他妨碍环境局人员执法。他星期二（7月30日）在国家法院认罪。

根据案情，2024年3月18日晚上约8时40分，被告在后港10道第515座组屋底层独自饮酒。不久后，一名拉马穆蒂不认识的青少年到组屋底层吸烟，但该区属于禁烟区，也张贴了禁止吸烟的标志。

晚上9时许，两名国家环境局人员在附近巡逻，见到青少年在禁烟区吸烟后，上前表明身份，并询问青少年的个资。青少年见到环境局人员后感到慌张，并未回答对方的询问，环境局人员于是重复提问。

此时，被告让青少年把香烟交给他，青少年照做后，被告竟然把香烟放进嘴里吃掉。被告接着让青少年赶快逃跑，少年也拔腿就跑。

被告：吃香烟是一时冲动 想助青少年避免留污点

被告吃下香烟让少年逃跑的行为已妨碍环境局人员执法。被告称，他当时只是一时冲动，想帮助青少年避免在年少时留下污点，才会这么做。

控方指出，在相关条文下初犯者可被判罚款最高2000元，鉴于被告初次触犯吸烟法令，控方立场是判被告罚款，罚款的数额交由法庭定夺。

被告求情时说，他不知道原来吃香烟触犯新加坡法律。他须照顾年迈的母亲，而且妻子也没有工作，他是家中的经济支柱，恳请法官轻判。

法官下判时纠正被告说，他并非因为吃香烟而触法，他想吃多少香烟都没问题，他是因妨碍执法才会被控。