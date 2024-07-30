国际基金与保险公司合作 处理巴西班让撞船漏油索赔

巴西班让码头两船碰撞事故的索赔很可能超过国际公约规定的保险责任限额，因此涉事加油船的船东和保险公司行使了责任限制权，可能由“1992基金”支付超额的赔偿金。

管理“1992基金”的国际油污赔偿基金（International Oil Pollution Compensation Funds，简称IOPC）和加油船保险公司British Marine星期二（7月30日）发联合声明，宣布设立索赔办公室处理受这起油污事件影响而提出的索赔申请。

6月14日，荷兰注册挖泥船Vox Maxima在巴西班让码头，撞上本地注册的加油船Marine Honour，导致加油船的一个燃油舱破裂，约400公吨的低硫燃油泄漏，造成污染。清理油污的工作至今仍在进行。

联合声明指出，双方自撞船事故发生以来一直密切合作，并签署谅解备忘录，确保事故得到有效处理。

设立索赔办公室

“如今我们设立了索赔办公室，并任命了一支由本地专家和代表组成的团队来管理办公室。办公室已经开放，为索赔人提供帮助。”

根据法律，漏油的Marine Honour无论是否有过错，都须为所造成的污染损害负责，出事后所采取的合理措施、油污导致的经济和环境损害等，都可纳入索赔评估。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达6月24日在针对这起事故的记者会上指出，按照法律，保险公司的索赔限额约为800万元，超过这个金额可向国际油污赔偿基金索赔，上限为3亿6200万元。

有意提出索赔申请者可直接联系索赔办公室，邮址为claims.marinehonour@iopcfundsclaims.org。