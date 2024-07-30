培训业者否认违法给“回扣”招生意 与昔日合作伙伴对簿公堂

一名培训业者被指为了招生意而提供“回扣”，原本合作开办课程的建筑公司声称因不想与违法者合作，为此决定拆伙；双方如今闹上法庭，向彼此追讨介于158万元至210万余元的赔偿。

对簿公堂的是提供职场技术培训的Global Training Services（简称GTS）公司，与建筑工程公司Poh Wah Scaffolding & Engineering，官司星期二（7月30日）在高庭开审。

承认提供回扣给第三方 张澄榞：要不无法与被人竞争

建筑公司将双方公司董事之间的谈话录音提呈为证据，内容揭露GTS董事张澄榞承认提供回扣（kickbacks）给第三方，总额介于30万元至40万元，张澄榞解释他若不这么做，“我们无法与别人竞争”。

不过，张澄榞否认以违法手段做生意，他称所谓“回扣”指的是宣传生意时提供的折扣等；张澄榞也反指由于建筑公司董事黄隆发是他的姐夫，因对方与姐姐闹离婚，双方关系才会交恶。

审讯第一天，双方在开庭陈词中对许多细节各执一词。根据GTS的说法，两家公司于2015年12月达成口头协议，合作经营一个特准培训与测试中心，为外籍建筑工人提供培训，中心2016年2月投入运作。不过，建筑公司称，双方在2017年3月才达成合作协议。双方没有签署书面协议。

双方就当初说好如何分配盈利有所分歧。GTS指建筑公司坚持采用固定佣金模式，即每名培训工人可让公司赚取60元。但建筑公司反称，双方协议好以六四分账，由于一开始每名工人的培训收费是150元，所以才有了建筑公司可分得60元的情况。

2022年7月，建筑公司终止与GTS的合作，后者认为建筑公司在没有通知GTS下就这么做，违反双方之间的协议。

在GTS看来，除了因为想分得更多钱，黄隆发让建筑公司结束与GTS合作的另一原因是，黄隆发外遇被发现，并且已在2022年6月与张澄榞的姐姐办离婚手续。GTS如今要求建筑公司就不当终止合作协议的行为，支付约210万元赔偿，当中包括GTS仍未收到的近102万元培训服务费。

不过，建筑公司称，黄隆发得知张澄榞收取回扣一事才是合作关系破裂的真正原因。黄隆发指张澄榞向他承认，他提供回扣给第三方公司与建筑工人，以吸引他们参加培训课程；回扣总值介于30万元至40万元，形式包括现金和职总平价超市礼券等。

黄隆发也把两人的对话录下来。根据录音内容，张澄榞当时解释，给回扣是不得已的事情，“如果我要求全额收费，没有人会来（参加课程）”。在黄隆发看来，张澄榞的行为等同行贿，因不想与这类伙伴搭档，建筑公司为此决定终止合作，并且在这起官司中向GTS索讨后者仍未支付的培训佣金，以及GTS所拖欠的预支现金等，索偿金额约158万元。案件续审中。（部分人名译音）