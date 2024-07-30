石油和海事燃油交易员收入去年最高 总月薪中位数达1万4911元

人力部数据显示，在2023年6月，石油和海事燃油交易员的总月薪中位数达到1万4911元，是本地常见职业中最高的，其次是与资讯科技相关的首席信息官、技术官或安全官。

人力部在2024年6月底公布的《常年职业工资调查》中透露这些数据。当局在去年7月至12月，向聘有至少25名员工的私企进行抽样调查，有效样本为4790家私企属下大约28万8700名、在去年6月缴交了公积金的全职本地居民雇员。

榜单首20职位 不少与资讯科技及金融业相关

总月薪包括基本薪金和加班费等。按总月薪中位数排在首20的职位中，不少与资讯科技和金融业相关，比如排在第四位的商业估价师（1万3649元）、第六位的保险服务经理（1万2407元）、第10位的数码取证专家（1万1298元），以及第12位的资讯通信科技销售与服务专才（1万1250元）。

人力资源公司仁立国际执行董事梁昌国博士受访时说，考虑到全球经济形势、油价波动，以及能源的战略重要性，石油和海事燃油交易员在2024年仍可能处于最高收入行列。

首席信息官、技术官或安全官则连续第二年排在这个榜单的第二位，总月入中位数从2022年的1万3544元增加至1万3840元。

梁昌国指出，网络安全的重要性日益凸显，随着网络威胁日益复杂且普遍，市场对网安技术熟练专才的需求迅速增加，他们的工资增长料将持续。

他也说：“面对商业环境复杂化，机构会优先考虑资讯科技、金融和风险管理等领域，这些战略性职位将继续获得高薪。”

人力部去年9月曾发布紧缺职业清单，列出碳项目经理和人工智能科学家等27种职业。从事这些工作的就业准证申请者在互补专才评估框架（Complementarity Assessment Framework，简称COMPASS）中，可以获得额外加分。

专家：行业增长仍是月薪变动重要驱动因素

在月薪榜单上列第10的数字取证专家和第19的海事主管，也都在紧缺清单上。梁昌国预计，或许会有更多在紧缺清单上的职业出现在总月薪前10的榜单上，不过行业的增长仍是月薪变动的重要驱动因素。“快速发展的行业自然将发出更高的薪金，因为这些企业在抢夺人才。”

梁昌国说，接下来一些职业可能因为对商业和社会的重要性进一步被认可，而在此排名榜上攀升，后续变化值得关注。