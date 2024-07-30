新网站启动 公众可查询本地医疗临床试验信息

新加坡临床研究所推出新网站，方便病人、看护者，以及研究人员等查询本地医疗临床试验的相关信息。

副总理王瑞杰星期二（7月30日）出席新加坡临床研究所临床试验研讨会时，正式启动新加坡临床试验网站“ClinicalTrials.SG”。

网站由新加坡临床研究所（Singapore Clinical Research Institute）牵头，以简单易懂的方式，让公众了解各种关于临床试验的信息。例如，介绍临床试验的过程，以及参与临床试验的利弊等。研究所是负责本地临床试验事务的全国协调机构和学术研究办公室，隶属卫生部控股的新加坡临床研究与创新联盟。

病人和看护者可通过网站，查询正在本地进行的临床试验，包括每个试验所需的志愿者必须符合的条件。

同时，网站也希望满足研究人员的不同需求，进而推动本地临床研究发展。

王瑞杰致辞时说，本地目前的临床试验信息，主要面向专业的研究人员，而新网站能让病人和看护者了解临床试验，使他们更好地认识自己在推动医药科学发展方面的重要作用，从而惠及现有和未来的患者。

副总理王瑞杰（左二）星期二在研讨会现场，听新加坡临床研究与创新联盟首席执行官孙光伟兼职副教授（左四）介绍新启动的新加坡临床试验网站。在场的包括联盟董事长林建伟教授（左一）和国家研究与开发事务常任秘书陈祝全教授（左三）。（特约陈来福摄）

首席执行官：临床试验是帮助寻得新疗法重要途径

新加坡临床研究与创新联盟首席执行官孙光伟兼职副教授接受媒体采访时说，这个用九个月时间推出的网站，提供平台让患者有机会找到适合自己的临床试验。

“对于一些可能已经耗尽所有治疗方法的患者而言，临床试验将是一个帮助自己找到新疗法的重要途径。”

但他坦言，临床试验在列出志愿者条件时，可能会包括不少专业术语，因此建议病患最好事先与主治医生进行磋商，以了解他们是否适合参与自己想要参加的临床试验。

孙光伟指出，这个网站也开放给海外患者查阅。有意参与本地临床试验的人，可以在咨询自己的主治医生后，通过网站所提供的联系方式与有关临床试验负责人接洽。

网站目前列出338个临床试验

目前，网站列出338个招募志愿者的临床试验，并将每个月更新临床试验名单。公众也可通过订阅方式获取新增临床试验的信息。

对于临床研究专业人员而言，新网站不仅能连接临床研究人员、学术机构和行业合作伙伴，增强合作，还提供有关本地现有的研究津贴和针对临床研究专业人员的培训机会等信息。

此外，网站还拥有一个生物样本库，让临床研究人员能够搜索和申请获取有助于研究的相关样本。这个综合数据库包含专门用于心血管及肿瘤等研究的本地和海外标本及成像数据。

为期两天的临床试验研讨会，共有500名研究人员、学者和业界专家参与。