政府或对涉政治AI生成内容采取措施或立法

考虑到全国大选等政治课题相对敏感，政府正在探讨是否针对人工智能生成的政治相关内容采取措施和立法。

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，星期二（7月30日）出席由财富杂志和国际科技公司埃森哲（Accenture）联办的财富人工智能峰会（Fortune Brainstorm AI Singapore）。

她在同财富杂志亚洲执行编辑詹德勒（Clay Chandler）进行对话时指出，人工智能（AI）领域发展迅速，我国早在2019年便推出人工智能监管模式框架，是全球少数针对AI设定条例的国家之一。不过，科技日新月异，政府必须紧跟时代步伐，因此有关生成式人工智能（Generative AI）的使用框架和安全指南正在拟订之中。

杨莉明说，现有的网络假信息和网络操纵法令，足以针对具煽动性的网络内容进行管控。可是，在全国大选等敏感时期，会有更多别有居心者滥用科技。

“我们将借鉴其他国家如韩国，对网络空间的政治相关内容的管控，并探讨是否针对人工智能生成的政治相关内容采取措施或立法。”

杨莉明：我国须在大数据时代抢占先机

杨莉明强调，正如新加坡在航空和海运等领域的产业链中占有一席之地，我国也必须在大数据时代抢占先机。在这同时，政府将致力确保在本地设立的数据中心节能且符合可持续发展。

为期两天的财富人工智能峰会7月30日至31日举行，邀请超过60名来自不同领域的AI专才进行对话，同超过500名与会者分享与AI相关的最新科技和管控措施等。

AI公司H3 Zoom首席执行员邱陶伟（38岁）是受邀业者之一。他说：“除了保护用户的隐私，AI和道德也是很重要的课题之一，须要政府和业者的通力合作。”

刚创立两年的Mindverse专注于开发个人化的语言模型。联合创办人林宋琪（35岁）说，不同的国家有不同的文化和需求，因此跨界交流有助于分享技术和研究成果，推动行业发展。