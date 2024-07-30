颁5万元奖励给安全达标分包商 本地建筑公司获表彰

为鼓励施工安全，本地一家建筑公司向达到安全目标的项目分包商，颁发5万元奖金。这个做法获得工作场所安全与卫生理事会的认可，并在星期二（7月30日）举行的年度颁奖晚会上受到表彰。

许兄弟建筑土木工程有限公司的安全生产经理菲道斯（Muhammad Firdaus）告诉《联合早报》记者，从今年开始，建筑项目一旦达到50万个无事故工时，负责项目的分包商就可获得这笔奖金。

目前，首笔5万元奖金已经奖励给了一个位于大士的工业项目。

菲道斯说：“根据公司多年的经验，我们认为直接奖励分包商，是提高施工安全的有效方法之一。”

323机构和个人得奖 历年来最多

自2006年起，工作场所安全与卫生理事会（Workplace Safety and Health Council）和人力部联合颁发奖项，表彰在安全生产等方面表现杰出的机构和个人。今年共有323个机构和个人得奖，为历年最多。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈在颁奖礼上致辞说，本地去年每10万名雇员中，有0.99人因工伤死亡。若排除2020年，这是我国首次把工伤致命率，降低至每10万名工人少于一起，水平与荷兰、英国、德国和瑞典相当。

他说，今年上半年的年化工伤致命率，为每10万名雇员中有一人因工伤死亡。他提到，接下来的重点工作，是把每10万名雇员的工伤致命率，控制在一人以内。

“通过共同努力，我们一定能进一步降低我国的因工伤亡率，在今年下半年取得更好的安全成绩。人力部也会加强安全检查，并继续对违反安全规定的雇主和雇员，采取必要措施。”

上周，包括凯德地产、城市发展有限公司、远东机构在内的10多家开发商，承诺将采纳人力部今年推出的安全新措施。这些措施包括实行建筑承包商资质预评估框架；确保安全施工在招标评估中的比重占5％以上；并制定激励措施以促进建筑安全生产。今年4月，当局已经要求所有政府开发项目采纳这些措施。

根据统计，建筑业是导致伤亡事故的主要行业之一，本地去年发生的36起致命工伤事故中，一半发生在建筑业。