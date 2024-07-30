政府数据泄露去年201起 逾八成不严重

我国在2023财年共通报201起政府数据泄露事件，比前一年增加19起。这是因为有更多政府服务数码化，数据使用量有所增加。不过，超过八成事件并不严重，公共领域过去四年也没有发生严重的数据泄露事件。

数码发展及新闻部星期二（7月30日）就2023财年期间如何保护公民数据，发布了第五份进度报告时指出，公共机构数据安全检讨委员会于2019年提出的所有24项建议，已全部落实。

其中两个建议包括减少数据收集、数据保留、数据访问和数据下载，从而缩小攻击面；以及在存储和分发数据时直接保护数据，即使数据被提取也无法使用。

报告指出，去年4月1日至今年3月31日期间，政府数据泄露事件增加，是因为有更多政府服务数码化，以方便国人和企业，数据使用量也因此上升。此外，公务员的意识有所加强，造成当局接到的通报也增加。

上财年共通报201起政府数据泄露事件，比2022财年的182起多；2020财年和2021财年则分别有108和178起。

绝大多数事件的严重程度较低，当中有172起（86％）的严重程度属于低级别，比2022财年的136起多；中等级别的事故则从2022财年的46起减少到29起。我国也连续四年没有发生严重程度属于高级别及以上的事件。

政府陆续实施数据安全流程和技术措施

报告指出，这是因为政府陆续实施了数据安全流程和技术措施。例如，中央隐私工具包（Central Privacy Toolkit）扩展了新功能，允许政府部门员工在共享和使用数据时加强隐私技术，同时保留数据价值，减轻数据泄露的风险。

工具包从去年3月推出以来，有90个机构的1400名公共部门员工使用，成功针对2000万份文件进行匿名化处理，并且应用在政府的20多个生成式人工智能案例中。

截至今年3月底，所有符合条件的政府系统都使用中央账户管理工具，自动删除不再需要的账户。这降低了离职员工未经授权访问资料，以及闲置账户被恶意利用的风险。

政府也增强了数据丢失防护工具，避免网络、系统和设备中的敏感数据意外泄露。例如，当电子邮件的外部收件人数超过30人，收件人将无法看到其他收件人的电邮地址。

文告也指出，完全消除数据事故是不可能的，因此政府将在发生数据事故时迅速回应。去年8月至9月，四个政府部门的31个机构进行年度中央信息通信技术和数据事件管理演习，增强事故管控和高效回应的能力。

今年2月，公职人员的强制性数据安全电子学习模块也进行更新，内容包括新技术和趋势，如大型语言模型和网络钓鱼诈骗。