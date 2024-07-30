博览中心与职总恒习签协议 携手培训会展业人才

为在日益激烈的竞争中脱颖而出，我国的会议、会展与奖励旅游行业（MICE）须投入更多资源，打造卓越体验，包括培养和培训业内人才，助他们提升技能，优化这一领域的劳动力队伍。

配合新加坡博览中心25周年庆，新加坡博览中心在星期二（7月30日）下午，与职总恒习（NTUC LearningHub）签署一项为期三年的谅解备忘录。双方将合作开发崭新的培训课程和工作坊，提升MICE员工的能力，让他们具备应对未来的能力。

职总恒习行业技能总监郑毅能接受《联合早报》采访时说，这项谅解备忘录是建立在新加坡旅游局与职总恒习的合作基础上，旨在培养旅游业劳动队伍，助MICE工作者掌握业内的新兴技能。

他说，旅游业三个关键新兴领域为可持续发展、卓越服务体验和技术，因此这次的合作计划将针对这三方面的技能，推出一系列培训课程，拓展和提升专业人士的技能，为客户带来更优质的体验。

新加坡博览中心在星期二举办的25周年庆祝晚宴上，宣布将中心的品牌重塑为“卓越空间，无限可能”（Playground of Possibilities），推出更多元化和优质的旅游产品。

副总理王瑞杰在晚宴上致词时说，过去25年，新加坡博览中心已发展为本地MICE行业的主要推手。但与其他国家一样，我国的MICE行业也面临激烈的竞争，以及来自全球发展趋势的影响。

他举例，有越来越多的国家和城市积极建设基础设施，并大力加强技术知识（know-how），以发展和扩大MICE行业的能力。科技的发展，加上对环境的关注，也给行业带来不少压力。

王瑞杰：MICE行业须致力提供卓越体验

王瑞杰强调：“为应对这些挑战，且在日益激烈的竞争中脱颖而出，新加坡的MICE行业必须致力于提供卓越的体验（experiential excellence）。”

王瑞杰指出，新加坡可通过三方面达到这一目标。首先，我国可通过更多不同、具创意的方式来利用空间；其次是我国MICE行业须注重可持续发展，减少碳排放量和废物量；再来就是我国必须继续培养MICE行业的人才。

他强调，MICE活动始终是以人为本（people-driven）的体验，因此有必要培训MICE员工、提升他们的技能，支持他们建立充实且具有意义的长期职业，助行业攀上新高峰。

王瑞杰对新签署的谅解备忘录表示欣慰，并指出博览中心和职总恒习的培训项目将包括客服，以及故事讲述（story-telling）和沟通技巧等技能的培训。“这会加强我国在未来，作为首选MICE场地的价值主张（value proposition）。”

星期二出席活动的还有总理公署高级政务部长兼职总副秘书长陈国明，以及总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士。