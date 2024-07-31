四年半共13起太阳能板火患 全因电流引起

2020年至今年上半年，本地发生13起涉及太阳能板的火患，全都由电流引起。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时说，本地今年上半年发生三起涉及太阳能板的火患；2023年有四起；2022年有三起；2021年有两起；2020年则有一起。

太阳能板系统失火后有漏电的风险，民防部队提醒公众不要尝试自行灭火，应撤离到安全的距离，拨打995寻求帮助。

上星期六（7月27日），建德路11号一家工厂屋顶的太阳能板失火，76名工厂员工在民防部队抵达前自行疏散。消防员用两支水枪把火扑灭，无人在事故中受伤。初步调查显示，火患是太阳能板的电流所引起。

工厂锌片屋顶上一个约长15米及宽10米的太阳能板失火。（取自民防部队脸书）

失火导因包括低质量电子连接器和太阳能电池

太阳能租赁公司Solar Horizon总裁戈亚尔（Samridh Goyal）受访时说，建造太阳能板系统需要一定成本，为了降低成本，一些公司可能使用质量较低、更容易受损的的电子连接器。“长期在太阳下，加上缺乏维护等因素，电子连接器的外层塑料损坏后会暴露电线，提高失火风险。”

新加坡国立大学材料科学与工程系副教授陈瑞深指出，太阳能板失火的另一个可能导因是太阳能板的质量差。“一个太阳能板由多个太阳能电池（solar cell）组成，每个太阳能电池的表现不同，生产商一般会把相同表现的太阳能电池组装在一起。如果太阳能电池的品质较差，就更容易变热，失火的风险比较高。”

戈亚尔说：“太阳能板跟家中使用的烘炉等电器一样，都有失火的风险。有研究指出，太阳能板失火的可能性，为每年每兆瓦有0.029起，概率非常小。”

新加坡国立大学属下的新加坡太阳能研究院副总裁雷拓博士说，安装太阳能板系统时，应选择信誉和业绩良好的系统集业者。这些业者会确保系统符合国家和国际标准，以及行业最佳实践。此外，妥当的实时太阳能板系统监测也能及早发现系统故障，降低失火的风险。

根据民防部队官网，装在屋顶的太阳能板防火焰蔓延和烙印（burning brand）的能力都必须达到国际标准IEC 61730-2的C级，火焰蔓延不能超过3.9米。

