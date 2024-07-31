字节跳动员工疑集体食物中毒 57人求医食品局卫生部调查

字节跳动新加坡办公处疑发生集体食物中毒事件，多名员工在食堂吃了中式自助午餐后身体不适，至少60人出现肠胃炎症状，其中57人到医院求医。

新加坡民防部队出动17辆救护车，把当中47人送往医院接受治疗。

新加坡食品局和卫生部正在调查此事件。

《联合早报》星期二（7月30日）下午接到读者通报，指莱佛士码头一号（One Raffles Quay）的一家公司疑似发生集体食物中毒事件，现场从下午3时30分左右就开始出现多辆民防部队救护车和消防车。

民防部队在莱佛士码头一号大厦南座一楼大堂设立急救点，集中为受影响的人提供帮助。（郑一鸣摄）

受影响员工来自字节跳动新加坡办公处，据记者现场采访观察，民防部队在大厦南座一楼大厅设立急救点，为有需要的员工提供帮助。除了救护车，民防部队还出动了集体消毒车，把多名受影响员工载送到医院。

数名在上述办公楼工作的上班族受访时说，有字节跳动员工称，一些人下午到26楼的食堂吃中式自助餐后就感到不适。

不愿具名的周姓男子（32岁）说，朋友在字节跳动工作，食堂平日都会提供来自第三方食物供应商的不同膳食，包括外头的餐馆。“据说，今天感到不适的人是吃了中式自助餐，有面和肉类等。不少人在下午3时后开始上吐下泻，之后有人拨电叫救护车。”

公司暂时封锁受影响区域 发调查问卷给员工

字节跳动事发后发通告给员工，说明情况。据《联合早报》获知的通告内容，公司证实一些员工在食堂用餐后感到不适。公司已在20楼设置临时医疗援助站点，并暂时封锁食堂内的自助餐区。

通告指出，公司将针对食堂提供的食物进行化验、对食堂进行深度清洁，也会为周边的厕所进行全面消毒。据不愿具名的受访者透露，字节跳动向受影响员工发放调查问卷，记录他们吃了什么，以及曾在何处进食等。

字节跳动发言人回复《联合早报》时说，公司非常重视员工的健康和安全，并已立即采取措施，为所有受影响的员工提供支持，包括与紧急服务部门合作提供照顾和护理。“我们正在调查此事，并将继续与相关部门合作。”

食品局和卫生部答复《联合早报》询问时说，正在调查字节跳动办公处发生的肠胃炎案件。“截至7月30日，有60人出现肠胃炎症状，当中57人到医院寻求治疗。”

当局指出，保障食品安全是共同责任。在食品局制定和执行监管措施的同时，零售食肆必须履行职责，遵守良好的食品卫生及处理方法。食品局会毫不犹豫地对任何违例者采取执法行动。

民防部队受询时说，星期二下午3时15分左右接到通报后，共出动17辆救护车，把出现腹痛和呕吐症状的47人送往医院接受治疗。这47人在出现状况前，食用了同一来源的食物。

有员工受访时称，星期二提供午餐的供应商包括莆田和云海肴。莆田发言人回应询问时说：“据我们了解，那些出现食物中毒症状的人并非食用我们提供的食物。我们正在与当局合作，等待调查结果。”

云海肴至截稿前未回复《联合早报》询问。



