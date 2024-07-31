政府未来八年拨款达9亿元增强巴士连接

政府将在未来八年拨款高达9亿元推出巴士连接增强计划，以购买新巴士和推出新巴士服务等，让居民更方便和更快捷地往返公共交通枢纽、市镇中心和市区。

这是我国2012年推出总值11亿元的改善巴士服务计划之后，政府再次投入重资提升巴士服务。

陆路交通管理局星期二（7月30日）宣布推出巴士连接增强计划（Bus Connectivity Enhancement Programme，简称BCEP）时说，近年来，本地的住屋发展加快，公众的乘车习惯改变，对巴士服务的需求有所增加。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达接受媒体访问时说，政府会利用资金购买更多巴士，聘请更多巴士车长和维修员，以及建造相关基础设施。由于这是一个需时多年的计划，因此现阶段无法提供具体将聘请的人数、将购买的巴士数量或会推出几条新巴士路线。

他指出，每个市镇对公交巴士的需求不同，因此陆交局会和基层顾问密切合作，落实需要改善的地方。“我们有个工具箱，里头装了不同工具。至于要使用哪个工具，会根据个别地点、个别市镇的需求来决定。”

将按BCEP推出更多尖峰时段快捷巴士服务

陆交局将按BCEP推出更多尖峰时段快捷巴士服务，辅助比较繁忙的地铁线。例如，榜鹅将在今年10月增添一个直达市区的巴士路线。

至于各区内距离市镇中心、地铁站和巴士转换站比较远的地点，陆交局将开辟新的快捷支线巴士服务，减少途中的停靠车站，让居民可更快抵达这些目的地。淡滨尼北居民将在12月率先享有这个服务。

当局也会尽早在新镇推出巴士服务。例如，提早在9月底之前，让衔接义顺东和卡迪地铁站的巴士投入运作，方便区内新预购组屋的居民出行。

徐芳达说：“我们不要等到更多人搬进新镇后才推出巴士服务……而是在有居民开始迁入后，尽快推出服务。这也意味着在初期阶段，巴士的乘客量会比较低，但我们相信投入这个资源，可为居民带来更好的公交线接。”

陆交局将继续定期评估巴士服务网络，适时加以改善，包括增加趟次、调整现有路线或推出新路线，以因应公众乘车习惯的改变。

例如，在今年内，大巴窑的一条巴士路线将延长，让大巴窑东的居民往返加利谷地铁站更便利。

徐芳达：BCEP不影响车资

徐芳达说，我们要争取到了2030年，让每10户家庭就有八户步行不到10分钟就可到达地铁站的目标不变，但仍需要巴士服务来辅助地铁网络。

他解释，随着新住宅项目的推出，政府检讨了现有的巴士资源，并通过调整一些巴士路线，腾出资源为新区域提供服务。不过，单靠这个做法并不足以满足各区的乘客需求，政府因此决定注资增加资源。

徐芳达提到，BCEP不会对车资有任何影响。这是政府为加强公交基础设施和公交衔接而做出的重要投资，过程中会谨慎斟酌花费。和现有巴士服务一样，BCEP的部分成本会通过乘客支付的车资收回。

不过他指出：“公交是个公共物品，我们无法收回所有的成本。乘客搭乘的每一趟车，由政府津贴约1元。这是政府做出的重要投资，以提供这个公共物品。”

徐芳达说，BCEP筹划已有一段时日，此前交通部和国家发展部密切合作，了解新住宅项目的地点，并评估了居民对公交和乘车的需求。在所需资源获得财政部批准后，BCEP也就准备就绪了。