公众期待直达市区巴士服务 但忧尖峰时段拥堵影响车程

政府拨款改善公共巴士网络，包括推出新直达市区的巴士路线，受访公众虽然期待新的直达服务，但也担心尖峰时段的路况没有改善的情况下，车程时间是否真能缩短。

陆路交通管理局星期二（7月30日）宣布未来八年推出总值高达9亿元巴士连接增强计划（Bus Connectivity Enhancement Programme，简称BCEP），以购买新巴士和推出新巴士服务等，让居民更方便和更快地往返公共交通枢纽、市镇中心和市区。

榜鹅西议员、内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期二发脸书贴文说，过去几年，有越来越多居民搬入榜鹅苏芒（Sumang）一带。到了今年第四季，苏芒将迎来新的市区直达巴士服务。

Good news for Punggol West residents! LTA has announced new city direct services. Over the past few years, more and... Posted by Sun Xueling on Tuesday, July 30, 2024

公众张丁元（22岁，设计师）说，盛港和榜鹅一带的人口越来越密集，目前的公交服务难以满足居民的出行需求。轻轨列车的拥挤程度比地铁更严重。

“我有时要等两三趟才能够挤上列车。如果市区直达巴士能够经过住家或者轻轨站，会更方便。”

他认为，如果路线能在早上6时到9时，以及下午5时到晚上8时运营，且每10分钟有一趟巴士，应该会相当理想。

在裕廊东工作的榜鹅居民丘伟强（50岁，资讯科技经理）说：“未来即使有市区直达巴士，我应该还是不会搭乘，因为担心交通堵塞，也担心巴士的中途站点很多。”

另一名居民陈国强（45岁，大学职员）也提到：“中央快速公路和加冷—巴耶利峇快速公路在早上尖峰时段已经面对拥堵问题，乘搭巴士会快一些吗？”

除了推出更多尖峰时段快捷巴士服务，BCEP的改善措施还包括开辟新的快捷支线巴士服务、尽早在新镇推出巴士服务、增加巴士趟次和调整路线。

登加新镇居民吴子晴（23岁，物流管理人员）希望BCEP触角可以延伸到登加。她说，目前住家附近只有一个巴士服务衔接地铁站，而且巴士间隔时间长达20分钟，相当不方便。

专家：推出BCEP或意味巴士重组告一段落

新加坡社科大学商学院副教授黎华德（Walter Theseira）博士认为，BCEP是为了回应很多乘客提出的痛点，包括缺乏直达目的地的通勤选择，支线服务绕路，以及地铁拥挤。

他也提到，政府推出BCEP，或意味着近年来巴士重组的情况似乎告一段落，或最起码，当局调整资源的同时，也采取措施改善巴士服务。