我国第二季就业人口大增逾万人 全由非居民带动

本地经济增长势头加强，带动劳动市场扩张，今年第二季总就业人数连续11个季度上升，大增1万1300人。新增劳动力全为非居民，他们主要是建筑业和制造业的工作准证持有者。裁员人数则微增至3100人。

整体而言，今年上半年居民和非居民就业均有所增长。

人力部星期三（7月31日）公布的2024年第二季《劳动市场报告》预估数据显示，不包括外籍帮佣在内，今年6月总就业人口达371万4800人，就业人口连续11个季度增加。

非居民雇员主要来自建筑业和制造业

第二季就业人口增幅超过一倍，从第一季增加4700人，至第二季增加1万1300人，增幅达6600人。新增劳动力全为非居民雇员，他们主要来自建筑业和制造业，担任非专业人士、经理、执行员与技师（PMET）职位的工作准证（Work Permit）持有者。这些工作岗位本地人一般较少意愿从事。

尽管就业准证和S准证持有者的人数下滑，但人力部最新数据显示，具有较高技能的非居民工作准证，申请数量有所增加。

人力部文告指出，非居民就业人口在上季出现萎缩后，在第二季迅速反弹，显示经济对劳动力的需求持续存在，而建筑业的非居民雇员增加，反映企业逐渐适应从今年1月起，本地员工对客工的比例顶限调低至1比5的行业变化。

政府收紧建筑业客工政策后，每聘用一名本地员工，建筑公司所能引进的S准证或工作准证客工，从七人减少至五人。

居民就业人口在今年首季大增5500人后，在第二季呈相反走势。尽管在金融服务、医疗与社会服务、资讯与通信、专业服务等增长行业的就业人口，仍持续增加，但因零售贸易业减少招人，整体居民就业稍有萎缩。居民指的是公民和永久居民。

零售贸易业的雇主，通常会在每年第四季才雇用更多员工，为年终活动做准备。

星展银行经济师蔡汉廷告诉《联合早报》，零售贸易业人数下滑属季节性因素，无须过度担心。“去年第二季也出现类似疲软情况，但零售贸易业劳动力需求，在随后几个季度出现反弹。”

政府国会人力委员会主席、全国职工总会助理秘书长朱倍庆在脸书贴文，指最新数据显示劳动市场持续紧缩，另有一些让人感到鼓舞的迹象，如制造业就业人数回升，反映这行业正开始复苏。

制造业就业人数连续三个季度负增长，包括在首季减少3400人后，在第二季微增200人。

6月失业率微跌

此外，裁员人数在连续两个季度下滑后，第二季微幅上升至3100人。多数行业的裁员水平趋稳，企业重组仍是裁员主因。主要裁员的领域是服务业，裁退2200人，制造业和建筑业分别裁退700人及200人。

今年6月失业率微幅下滑，整体、居民和公民失业率分别为2.0％、2.7％，以及2.8％，比5月的相关数据减少0.1个百分点至0.2个百分点。

华侨银行首席经济师林秀心受访时指出，居民就业处于停滞状态，若今年下半年裁员人数增加，那么失业率可能会逐渐上升。

人力部预计，未来几个季度的劳动力市场走势，将与新加坡经济同步增长。然而，随着居民劳动力增长放缓，以及居民失业率处于低水平，接下来居民就业增长可能会更缓慢。

部分企业在招聘和加薪仍保持谨慎

未来三个月有意增聘人手的企业，从今年3月的50.6%，微减至6月的49.4%。愿意为员工加薪的雇主，从同时期的26.1%，小幅增加至28.6%，显示企业仍采取谨慎态度。

人力部星期三公布的2024年第二季《劳动市场报告》预估数据显示，本地劳动市场已连续11个季度扩张。根据人力部调查，今年6月有近半的企业，透露有意在未来三个月进行招聘。近期内有意为员工加薪的雇主，则不到三成。这两项数据与今年3月相比，差距不大。

劳动市场走势和经济发展息息相关， 新加坡金融管理局早前估计，今年下半年新加坡经济增长势头加强，全年预料增长2％至3％。

询及为何一些雇主在招聘和调薪方面采谨慎态度，蔡汉廷说，这可能是因为全球经济环境仍不稳定，包括地缘政治紧张局势持续、中国经济增长失衡，以及美国联邦储备局等全球央行降息幅度未定等。

不过，星展银行和华侨银行都对今年全年经济增长保持乐观，分别预测会增长2.7%和2.6%，较去年的1.1%来得佳。

林秀心告诉《联合早报》，不同行业的招聘情况各异。尽管电子业有所改善，但制造业在今年第三季招聘意愿持平。

“相比之下，服务业商业展望调查结果显示，大多数服务业公司仍计划增添人手，尤其是住宿、休闲、社区和个人服务、信息通讯技术（ICT），以及行政和支援服务领域，这将有助于抵消本地劳动力市场的进一步降温。”

朱倍庆在脸书贴文说，招聘情绪持平，显示仍有发展空间。

由于居民劳动力持续增加或已接近极限，朱倍庆提醒居民雇员要专注在提高技能和能力，以确保在不断变化的经济环境中，与时俱进。

完整的2024年第二季《劳动市场报告》将在9月中旬出炉，届时人力部会公布更多数据，例如居民和非居民就业细节、职缺数量、劳动力流动率、被裁者的再就业率等。