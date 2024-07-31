屋契仅剩47年 三房排屋式组屋破纪录卖156.8万元

位于加冷黄埔，仅剩47年屋契的三房排屋式组屋7月以156万8000元出售，打破同类型组屋售价纪录。受访分析师指这类组屋炙手可热有四大原因，但也提醒潜在买家房产价值只会一路下跌。

《新明日报》报道，本月份全岛成交的百万组屋中，价格第二高的是位于黄埔一带惹兰马摩（Jalan Ma’mor）第53座的罕见三房式排屋组屋。

数据显示，虽然该单位屋契仅剩47年，但是面积有366.7平方米，是普通三房式组屋的五倍大。《新明日报》记者星期二（7月30日）上午走访了解，单位地处角头毗邻马路，是该八个单位中面积最大的。

邻居房先生（54岁）受访说，每个单位内部的实用面积相同，都是947平方英尺（88平方米），换句话说，上述角头单位的庭院相当宽敞，占地足足近280多平方米。他透露，卖家是第一任屋主，将排屋式组屋卖出后搬到附近的普通组屋居住。

99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）说，大多数排屋式组屋的剩余屋契少于50年，最“新”的也只剩约50年。不过，它们比相似屋龄的一般组屋要更加炙手可热。

哈金指出，排屋式组屋只有在加冷黄埔和女皇镇史德林路（Stirling Road）这两个地段，位置靠近市区。此外，买家可以体验住在排屋但花费却比有地私宅少得多。

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德则说，“绝版”的排屋式组屋数量稀少，在转售市场上的更是有限，因此物以稀为贵。“角头单位的庭院更大，可以用来举办大型聚会。”

但分析师提醒潜在买家，随着屋龄增加，房产价值或会一直走下坡，也不一定会被选入整体重建计划（SERS）拿到替代组屋。

完整报道，请翻阅2024年7月31日的《新明日报》。