当非法投注集团跑腿 男子六年赚近29万元

三兄弟以“金字塔”结构幕后操控组织，设立非法投注网站收注，当中一个网站短短六个月捞入2664万元，身为连襟的跑腿每月领薪水还拿花红，近六年间赚近29万元，被判坐牢36个月罚款5万元。

被告施财发（57岁，译音）承认抵触组织罪案法令、公共赌馆法令和远程赌博法令等四项罪名。

《新明日报》早前报道，三兄弟薛绍文、薛绍发和薛绍添在2011年至2016年之间，通过非法万字票网站，经营非法万字票收注活动。该非法集团雇有上百人，警方2016年11月成功捣毁这个集团，当时有49人落网。

三兄弟与多个同伙经营至少两个下注网站，组织人物犹如“金字塔”的多层结构，共有四大阶层及三个支部。各支部都有一个领队、一个跑腿和多个代理。

被告施财发是其中一名跑腿，且与薛绍发是连襟关系。被告作为组织跑腿，职责是向各代理分发奖金、收取赌客的赌注以及各代理结清赌博账户所支付的支票，再将个别支票交给三兄弟。

案情显示，被告在2011年被薛绍发招揽做跑腿，负责把收回来的钱存入薛绍发掌控的银行账户，或面对面把钱交给对方。作为交换，被告每个月获取2500元薪水。

被告还在2012年和2013年分别开始帮薛绍添和薛绍文做跑腿。薛绍添会在每年农历新年给被告3000元的红包作为酬劳。

薛绍文则每个月给被告2000元薪水，并于2014年至2016年，每年农历新年给被告额外3000元的红包花红。

根据调查，被告与三兄弟之间的交易持续至2016年11月27日，即他被警方逮捕为止。期间，被告一共赚取了28万8000元。

完整报道，请翻阅2024年7月31日的《新明日报》。