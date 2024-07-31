屡传虚假陈述不遵守更正指示 男子接24个月有条件警告

多次传播虚假陈述，又不遵守防止网络假信息和网络操纵法令的更正指示，政府对一名58岁男子发出24个月有条件警告。男子如果在这段期间继续违反规定，将面对罚款或监禁。

防止网络假信息和网络操纵法令（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act，简称POFMA）办公室星期三（7月31日）发声明说，这名男子于2023年7月至8月，在社交媒体平台TikTok上发布了四条视频，内容涉及投票保密、公积金政策，以及组屋价格。

男子违反的是POFMA第七条和第15条规定，因此接获为期24个月的有条件警告。他在这段时间如果再犯，可能被提控原来的罪名。

违反第七条规定者，可被判罚款最高5万元，或监禁最长五年，或两者兼施；违反第15条者，则可被罚款最高2万元，或监禁最长一年，或两者兼施。

POFMA办公室在声明中未透露男子的身份，只说与投票保密相关的内容是根据传闻捏造的，他在发布与公积金和组屋价格相关的虚假陈述之前，也没有查阅中央公积金局网站和人力部网站的资料。

根据《联合早报》2023年8月的报道，名为“dr.ishhaq.jay”的TikTok用户曾因为发布与上述三个课题相关的虚假内容，多次接到更正指示。

POFMA办公室会在部长指示下向发布虚假陈述者发出更正指示，要求对方在涉事贴文上注明有关内容包含虚假陈述，并附上政府打假网站Factually相关澄清文字的链接。

POFMA办公室指出，更正指示相等于行使答辩权，在不删除原贴文下将虚假陈述和事实分别列出，让公众自行辨别。“读者可以阅读原贴文和澄清事实的内容，自行判断真相。”

男子还更改TikTok账户名 致公众无法浏览更正声明

POFMA办公室说，涉事男子并没有完全遵守接到的更正指示，包括未在规定期限内发布更正声明，他还更改了TikTok账户名，导致公众无法浏览更正声明。

根据POFMA网站资料，截至2024年3月1日，当局总共就64个虚假陈述发出112个更正指示，将13个网址列为假信息源，以及向三个网站发出屏蔽指令。

当局也向三人发出有条件警告，之前接获警告的两人分别是谎称感染冠病幼儿在竹脚妇幼医院病逝的47岁本地女子，以及声称冠病疫苗不能有效降低病毒传播的网站Truth Warriors的47岁网站管理员。