耗资5.9亿元兴建 地铁跨岛线裕廊湖区站第四季动工

地铁跨岛线第二阶段的裕廊湖区站及周边隧道，预计今年第四季动工。

陆路交通管理局星期三（7月31日）发文告说，本地建筑公司KTC土木工程与建筑（KTC Civil Engineering & Construction），获颁跨岛线裕廊湖区站（暂名）及周边隧道的设计和兴建工程合约，总值约5亿9000万元。

文告说，裕廊湖区站将建于地下，在开始挖掘和建造工程前，承包商必须在亚逸拉惹快速公路附近安装护土和稳定结构，以确保安全和地面稳定。

陆交局和承包商将密切监督施工情况，并采取必要的应对措施，以确保工程安全，并将影响降到最低。

这个地铁站所在的裕廊湖区，未来将发展成为中央区以外最大商业区。

裕廊湖区到巴西立中路车程将缩短20分钟

目前，从裕廊湖区到巴西立中路，地铁车程约1小时15分钟；一旦跨岛线启用，车程只需55分钟，可节省约20分钟。

KTC土木工程与建筑公司目前也负责建造跨岛线的马裕站（Maju）及汤申—东海岸线的双溪勿洛站。这家公司曾参与滨海市区线淡滨尼转换站和汤东线乌节大道站的工程。

跨岛线是我国第八条地铁线路，将连接西部的裕廊湖区、东部的榜鹅数码园区及樟宜一带。

跨岛线分三阶段建设，第一阶段长29公里，共有12个地铁站，建设工程已开始，预定2030年完成；第二阶段长约15公里，有六个地下站，包括马城、阿尔柏王园、马裕、金文泰、西海岸，以及裕廊湖区站，预计2032年通车；第三阶段工程的研究工作正在进行，更多详情将在研究完成后公布。