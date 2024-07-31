新美更新第三国培训计划 深化AI等技术支持推进区域发展领域

新加坡与美国第四次更新第三国培训计划，两国将深化公共卫生、数码经济、人工智能和网络安全方面的技术支持，以推进本区域的重点发展领域。

外交部长维文医生和来新访问的美国国务卿布林肯，星期三（7月31日）签署更新的第三国培训计划（Third Country Training Programme，简称TCTP）合作备忘录。

TCTP设立于2012年，已在2015年、2018年和2021年三次更新。新美两国机构在计划下，为区域官员联办76个能力建设项目，内容涵盖人道主义救援和减灾、网络犯罪、公共卫生、贸易便利化、智慧城市和数码经济。超过2000名来自亚细安成员国和东帝汶的官员通过计划受益。

总理兼财政部长黄循财去年10月访美期间，两国也宣布将TCTP的受益方，进一步扩大至太平洋岛国论坛成员。

新美联合发布的概况介绍指出，更新的TCTP合作备忘录，“重申新加坡和美国继续致力通过TCTP，合作推进区域的能力建设”。双方将深化公共卫生、数码经济、人工智能和网络安全方面的技术支持，以推进本区域的重点发展领域。

布林肯星期三也同维文以及数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，共同主持第二轮美国—新加坡关键和新兴技术对话会（US-Singapore Critical and Emerging Technology Dialogue）。美国国家安全顾问沙利文以连线方式，一同主持对话会。

新美深化合作取得显著进展

新加坡和美国在对话会上强调两国在深化企业界、科学界和国家安全领域合作方面，取得的显著进展。双方也回顾现有合作，并探讨如何进一步为两国的创新生态系统搭建桥梁。

双方对两国在推进人工智能、数码经济与数据管理、生物技术、关键基础设施和技术供应链、国防创新，以及量子信息科学与技术合作方面，采取的实质举措表示欢迎。这包括总结一项在新兴科技、数据管理等优先领域列明共同原则和合作机遇的双边数码经济合作路线图。

新美料于2025年在美国举行下一场关键和新兴技术对话会。