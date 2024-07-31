未留意路况撞迷你巴士致妻丧命 骑士罚8000元吊照八年

没有留意前方迷你巴士在转换车道后刹车，电单车男骑士刹车不及，直接撞上迷你巴士尾部，导致后座妻子被抛飞，送院后重伤不治，被判罚款8000元和吊销各级驾照八年。

这起致命车祸发生在2023年2月20日早上8时许，地点是朝往泛岛快速公路的淡滨尼快速公路一带。

31岁的被告扎希德（Muhammad Zahid Bin Abdul Gaffar）于星期三（7月31日），在庭上承认一项没有谨慎驾驶导致他人死亡的罪名。死者是26岁的雅思敏（Yasmin Binte Abdullah）。

案情显示，被告当时正载送妻子上班，在两条车道的右边车道行驶，车速是每小时90公里。此时，左边车道的一辆迷你巴士转换车道，由于前方的车辆刹车，迷你巴士也跟着刹车。

闪避不及撞上迷你巴士后尾

不过，在后方行驶的被告却没留意路况，当下闪避不及，不慎撞上了迷你巴士后尾。被告和妻子随后被抛飞，妻子落在迷你巴士车底。

根据网上流传的照片，电单车事后倒在迷你巴士后方，迷你巴士车尾盖凹陷，挡风玻璃也被撞裂。照片中也可见，有一人看似卡在电单车和迷你巴士之间，一旁的路面有不少血迹。

庭上透露，被告的妻子事后被送院急救，但因伤势过重，经抢救无效，于事发当天去世。根据验尸报告，她的死因是多处受伤。

控方指出，根据行车记录器画面，被告当下是有足够的反应时间，涉案的电单车零件也完好无损，包括刹车系统。

被告的律师代求情时指出，这是一起不幸的意外，而直到今日，被告仍活在遗憾之中，因此恳求法官轻判。