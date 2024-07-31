企图欺骗薪资补贴和伪造文件 65岁男子判监三周

六旬男子因缺钱而使诈，谎称女邻居在自家公司见习，企图从新加坡工商联合总会骗取逾8000元薪资补贴。男子后来在当局求证时，要求不知情的媳妇准备伪造文件，因所犯下的罪行锒铛入狱。

被告王文霖（译音，65岁）事发时是一家清洁公司Houten Interior Services（简称HIS）的独资经营者，他星期三（7月31日）在庭上承认一项欺诈的罪名。法官将另外两项伪造文件意图欺骗的罪名纳入考量后，判他坐牢三周抵罪。

案情显示，政府在疫情时推出“新心相连”中途转业人士见习计划，中途转业人可以在指定企业全职见习，学习该领域相关知识并获取工作经验。

在那期间，指定企业可获得政府津贴，用于补贴参与计划的见习生的薪资。工商总会是该计划的合作伙伴，专责管理计划的补贴金。

被告企图利用“新心相连”计划 伪造邻居签名骗补贴金

被告在2021年得知这项计划，由于当时经济困难，他便计划骗取这笔补贴金。被告找上当时无业的女邻居（54岁），询问后者是否有意在HIS当清洁工，获得对方同意。然而事实上，被告没有打算聘请对方，只是想利用她提供的资料骗取补贴。

庭上透露，被告后来向工商总会提交相关文件，并谎称女邻居将是HIS的见习销售宣传经理，月薪为3800元。工商总会事后向HIS发出见习合约，被告则伪造女邻居的签名，在7月表明她同意参与这项计划。

2021年9月，当局向女邻居核实信息时，发现对方并不晓得这项见习安排。当局随后便要求HIS提供该名见习生这期间的薪资单和进度报告。

为掩盖罪行，被告就让不知情的媳妇为自己准备薪资单，并在进度报告上伪造女邻居的签名，事后将这些文件提交给工商总会。

不过，当局收到文件后，发现内容与女邻居早前的说辞有所出入，从而揭发被告的罪行。

根据被告提交的文件，他企图欺骗当局向HIS发放约8901元补贴。庭上披露，当局并没有向HIS发放任何补贴。