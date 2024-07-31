假冒警员询问前男友行踪 男子判监九周

在新加坡警察部队担任文职的男子怀疑前男友另有新欢，假冒刑事侦查局警员到酒店向职员调查前男友去向，但被职员识破，判入狱九周。

被告莫哈默拉菲（34岁）面对一项欺骗控状，星期三（7月31日）在国家法院认罪。

根据案情，被告案发时是警察部队人力部门的文职人员。

2023年3月12日，被告戴着帽子和口罩，到圣淘沙一家酒店询问门童是否见过一名男子，并向他出示男子照片。

被告同时从背包里拿出印有“警察”字样的挂带，挂带上有被告的职员证。

值班经理看见被告与门童交谈，认为被告行为可疑，上前询问被告是否需要协助。被告称他是警员，正在调查一起案件。

经理听后要求查看被告的警员证，并告知他在酒店进行调查的标准程序。被告接着小心翼翼打开背包出示职员证，但经理看不清职员证上的详细信息。

被告也要求经理对他的到访保密，经理不相信被告的职员证是警员证，让被告离开酒店，或者去找保安部门。被告于是离开酒店。

经理随后将此事上报给客房总监，后者向警方报案。

调查揭露，被告当时在寻找的男子是他的前男友，他怀疑前男友在上述酒店入住，因此决定询问职员。

控方指出，被告为了得知前男友的下落，企图欺骗酒店人员他是正在查案的警员，可能影响公众对警方的信心，因此建议法官判他坐牢三至四个月。

被告律师代为求情时说，被告当时怀疑前男友，又担忧公众的歧视，一时冲动才会犯案。被告没有任何恶意，也是初犯，恳求法官轻判。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时说，包括文职人员在内的警察部队人员应维持高度自律和诚信。对于犯法的人员，警方会给予严厉的惩罚，包括将他们控上法庭。

警方案发后迅速对被告展开调查，同时也将对他采取内部行动。