长城集团创办人郭观华败诉 高庭谕令把股份还给合伙人

长城集团转让股份官司裁决出炉，发起诉讼的创办人郭观华败诉，无法证明他与合伙人之间曾立下转让股份和房地产协议。法官还裁定郭观华必须归还合伙人六年前转给他的25%股份，因为郭观华只是代合伙人持有这些股份。

高庭法官维诺认为，无论是诉方或辩方，都无法证明郭观华与合伙人叶永生曾正式立下协定，让叶永生交出持有的长城集团25%股权，或让郭观华以没有具体说明的价格买叶永生的股份。在法官看来，双方当时最多是同意要这么做，但没有正式立下具有法律约束力的合约。

合伙人：仍视郭观华为朋友

郭观华与叶永生星期三（7月31日）都出庭听法官宣读裁决。休庭后，郭观华告诉媒体，他会与代表律师商讨这次的裁决，而叶永生则称希望随着裁决出炉，双方之间的纠纷得以解决，他仍视郭观华为朋友。

郭观华指合伙人叶永生背叛公司，暗自投资竞争对手八达岭控股，还违反转让股份和房地产的协议，因此入禀高庭起诉对方。叶永生则反诉郭观华没履行承诺支付买下25%股份的款项，要求高庭下令他做出赔偿，同时否决对方提出的协议。

郭观华弟弟被传召出庭 揭兄弟不和内幕

案件去年11月在高庭开审，审讯期间叶永生传召郭观华的弟弟郭观堡，以辩方证人身份上庭供证。郭观堡是八达岭的老板，他的证词揭露了兄弟不和的内幕。

长城集团在新加坡经营咖啡店、食阁、经济菜饭与烧腊档口等，经营的餐饮摊位超过160个。原本也在长城工作的郭观堡在2008年底离开公司，创办八达岭控股，同样经营连锁咖啡店。

根据诉方立场，郭观华和妻子林来香在1994年开始出租和经营咖啡店和饮食摊位，郭观华后来结识当时是酒店厨师的叶永生，并于1998年开始合作。双方在2001年达成协议，由郭观华持50%股份，妻子和叶永生则各持25%股份。

辩方：合伙人承认暗地投资八达岭 同意无条件退出长城

但辩方则指郭与叶原本协议好分别七三分账，直到2010年左右，郭观华才提出叶永生与他分别将5%和20％股份转给林来香；之后，叶永生所持有的股份为25％。

郭观华指叶永生从2010年起对集团越来越不上心，背叛公司暗地投资八达岭，叶永生的妻子还被列为八达岭的信托股东和董事。叶永生被指在2016年承认此事并同意无条件退出长城集团。

诉方的立场是，双方为此在2018年至2020年陆续制定了三份协定，但辩方称第一与第三份协定无法成立，而且协议内容根本不合理。

叶永生反指郭观华违约，至今未支付他在2018年转让25%股份所应得的赔偿，根本是在误导他转让股份。辩方在结案陈词中要求法官裁定郭观华只是代叶永生持有那25％的股份，郭观华如今必须将股份归还。

公司账目问题是导因

叶永生也称，他与郭观华关系闹僵的导因，其实与郭观堡无关，而是他对长城集团的资金产生疑虑，要求郭观华提供资金和利润明细，郭观华为此大动肝火，两人的关系才破裂。

法官驳回诉方的要求。在他看来，没有足够证据显示诉方所说的第一与第三份协议成立。他批准辩方的部分反诉，谕令郭观华将他代叶永生持有的股份归还。诉辩双方接下来须就讼费提呈书面陈词给法庭。诉方未表明是否针对裁决提出上诉。