新美签署民用核能合作协定 促进知识与技术分享

新加坡与美国在美国国务卿布林肯访新期间，签署民用核能合作协定，促进两国相关知识与技术分享。

我国总理兼财政部长黄循财指出，新美两国正在把双边关系扩展到新领域，由此了解新出现的技术，并更好地评估新加坡未来可使用的能源。布林肯说，协定的签署以及他此次访新行程，使美新合作关系更广、更深，并且更有效。

我国外交部长维文医生和布林肯，星期三（7月31日）共同签署《123协定》（123 Agreement）的合作文件，两人在签署仪式后一同与媒体会面。布林肯星期三也会见了黄总理，以及国务资政李显龙。

黄总理在脸书贴文写道，新美两国正在把双边关系扩展至新领域，包括人工智能和民用核能，由此了解新出现的技术，并更好地评估新加坡未来可使用的能源。

《123协定》以美国《原子能法》第123条命名。根据原子能法，美国与他国或组织等进行重大非国防核合作前，须签署核合作协定，协定须满足九项核能不扩散（non-proliferation）标准。

这项协定将允许我国获取一些原本受到美国出口管制的核相关技术信息，这有助促进两国学者、政府机构和企业等利益相关者在知识分享，以及培训计划等核安全上的合作。

为新美深化民用核合作制定完善框架 料今年底生效

维文指出，《123协定》为新美深化民用核合作制定了一套完善的框架，并且符合安全(safety）、安保（security）和防扩散的最高标准。

维文强调：“现有的传统核技术并不适合新加坡。但面对民用核技术的发展，新加坡必须跟上这个迅速演变的领域中可能出现的任何突破。”

新美签署协定后，得经过美国国会审议，协定预计2024年底生效，有效期为30年。截至今年7月初，美国已与24个合作伙伴签署《123协定》，包括中国、印度，以及菲律宾、印度尼西亚和越南三个东南亚国家。

布林肯说，美国与新加坡都在推进包括清洁能源转型在内的全球重点议题。新加坡和美国目前已推行美国—新加坡气候合作（U.S.-Singapore Climate Partnership）、绿色及数码航运走廊等合作项目。布林肯指出，这项协定与两国现有的其他气候合作相辅相成，这将为两国人民乃至区域带来实质成效。

他说：“协定的签署，以及此次的访问，让我们的合作关系比昨天更广、更深，更有效。”

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在协定签署仪式后向媒体强调：“我们并未决定最终是否使用核能。但近期的技术发展，尤其是小型模块化反应堆方面的技术发展，让我们能开始探讨是否有能够让我们自给自足的新发展。”

我国总理兼财政部长黄循财（右）星期三（7月31日）会见来新访问的美国国务卿布林肯。黄总理当天在脸书贴文写道，两人进行了良好的会谈，新美关系也处于良好状态。布林肯是从上星期六起（27日）展开亚洲行程，先后访问老挝、越南、日本、菲律宾和新加坡，接下来也将到蒙古。（取自黄总理脸书）

新美关系状态良好

这是布林肯上任以来首次访新，美国政府预计明年1月换届。

黄总理形容，他与布林肯进行了良好的会谈，并说两国关系状态良好。

他在脸书贴文写道：“美国以及国务卿布林肯本身得处理世界各地许多议题。我们庆幸他们继续致力于与东南亚保持接触。我期待在双边上并与亚细安一起强化同美国的伙伴关系。”

美国是我国最大的服务贸易伙伴，也是我国最大的外国投资者。布林肯在记者会上举两国经贸数据为例强调，这展现了美国对新加坡巨大的信任和信心。

他说：“我们看到继续留在这里的前景。这不只是指美国政府，也包括美国人民和私企。这是一个很好的指标，显示我们共创未来的信心。”