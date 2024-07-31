榜鹅轻轨西环线德利站8月15日启用

榜鹅轻轨西环线唯一还未启用的德利站，将于8月15日投入服务。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达，星期三（7月31日）通过交通部发布视频，宣布这项消息。

西环线于2003年建成，配合榜鹅轻轨西环线周围发展，直到2014年才开始陆续启用。西环线共有七个站，目前只剩下德利站（Teck Lee）还未投入服务。

徐芳达说，陆路交通管理局和业者新捷运，正在为德利站进行最后阶段的测试。“德利站将改善榜鹅居民的交通衔接，前往新的新加坡理工大学校区和榜鹅数码园区的商业园区时，也将更便利。”

徐芳达也说，陆交局为盛港和榜鹅轻轨添置的25辆新两节车厢列车，将从今年底开始陆续交付。“这些新列车将使现有的两节车厢列车数量增加一倍，更好地满足居民的出行需求。”

新工大较早前受询时说，学校将从今年下半年开始，分阶段搬进榜鹅校区。五个学术群中的两个，即商业、传播与设计，以及信息通信技术，将在9月开始新学年。“9月开学时，到新工大榜鹅校区将有公共巴士和列车供选择。”

新工大学生：搬校区后改乘榜鹅轻轨 通勤时间可缩短40分钟

新工大信息通信技术一年级生李芷绮（21岁）住在榜鹅西区，目前在学校位于南洋理工学院的校区上课。

她受访时说，现在上学需从住家搭巴士到盛港，再转搭另一趟巴士到宏茂桥8道的南洋理工学院，车程约一小时。她希望9月搬到榜鹅校区后，能骑脚踏车上学；如果天气不佳，则可改乘榜鹅轻轨，行程最短20分钟。

为了让往返德利站和新工大榜鹅校区及商业园区的公众避免日晒雨淋，当局将在这些地点之间设有盖走道。

居民陈文婷（51岁，家庭主妇）住在榜鹅轻轨西环线的榜鹅坊站（Punggol Point）和德利站之间。她受访时说，一个星期大约三四天会从榜鹅坊站乘轻轨列车到榜鹅站，去水滨坊（Waterway Point）购买日常用品。

她说：“住在这一带五年多，我和家人已经习惯没有德利站，但启用后会看看是否更方便。德利站对面就是新工大，之后会连接到榜鹅海岸站，到时应该会有不少商店，可以到那里买东西。”

徐芳达：地铁网络延伸至榜鹅北 缩短车程15分钟

配合东北线延长线新设的榜鹅海岸站（Punggol Coast），将如期在今年底投入服务。

徐芳达说，如此一来，地铁网络将更靠近榜鹅北的居民，也让其他地区的乘客，在前往榜鹅数码园区和新工大榜鹅校区时更加方便。他在脸书发文提到，从榜鹅北乘地铁到市中心和其他地方，车程将能缩短多达15分钟。