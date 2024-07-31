本地居民9月底起 樟宜机场出入境只须扫脸照眼免出示护照

从下星期一（8月5日）起，移民与关卡局将在樟宜机场第三搭客大厦（T3），试行让新加坡居民扫描脸部和虹膜入境，无须出示护照。樟宜机场所有搭客大厦料在9月底全面落实这一举措，届时所有出境旅客也可免护照通关。

新加坡将是全球首个大规模落实免护照通关的国家。移民局星期三（7月31日）宣布推出两种新通关模式，符合条件的旅客，可在机场和海路关卡单凭扫描脸部和虹膜通关，旅客从陆路关卡通关时则能以QR码取代护照，进一步提升通关体验和效率。

移民局说，旅客仍须随身携带护照，因为出入外国关卡时或许仍然需要出示护照，而移民局人员在必要时，也会要求旅客提供护照，以验明身份。目前，在移民局新通关概念下，所有旅客可直接使用各关卡的自动通道出入境，不必事先登记或到人工柜台办手续。

可在海空关卡免护照通关的旅客，包括出入境的公民、永久居民、长期准证持有者，以及出境的外国旅客。移民局解释，这是由于航空和船舶公司会预先提呈乘客信息，移民局可撷取相应的数据，用于比对旅客的脸部和虹膜信息，借此省去扫描护照的步骤。

全面落实免护照通关后 海空关卡料省40%通关时间

移民局估计全面落实免护照通关后，海空关卡可节省40%的通关时间。

除了樟宜机场，滨海湾游轮中心预计会在2024年底前实行免护照通关模式。丹那美拉渡轮码头和实里达机场将在明年跟进落实，新加坡游轮中心将在2026年中启用。

移民局在两个陆路关卡为汽车乘客和巴士车长提供的扫描QR码通关选项，迄今已取得逾七成的使用率。

移民局宣布，从8月15日起，经由兀兰和大士关卡出入境的电单车骑士和后座乘客，也可扫QR码通关，这一举措同月将扩展至货车司机和跟车员。巴士乘客可在年底前扫QR码通关，巴士大厅的特别辅助通关通道（Special Assistance Lane），允许一团最多四人扫QR码通关。

移民局指出，和海空关卡不一样的是，当局无法提早预知陆路关卡旅客的身份，因此用QR码取代护照，加快通关效率。全面落实QR码通关后，移民局预计陆路关卡旅客可节省约30%的通关时间。

陆路关卡各通道扫描QR码的通关方式大致相同，移民局将在近日公布更多细节。目前可选用QR码的汽车乘客，可在MyICA Mobile应用中，生成个人或团体的专属QR码，在柜台扫码验证信息后即可通关。