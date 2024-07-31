王瑞杰：经济发展和行业转型应让各方都受益

在国家经历经济发展、行业转型的过程中，政府要确保国民能获得足够的资源和支持，让各方都能从发展中受益，而不是仅为了发展而去推动发展。

副总理王瑞杰星期三（7月31日）在第10届《新加坡经济评论》研讨会开幕仪式上致辞时，阐述上述政府立场。

王瑞杰：发展核心是让国民受益

王瑞杰以科技发展为例，强调发展的核心是让国民能够受益，包括让更多的劳动者享受科技发展带来的好处，并指这需要很多相关的政策支持。例如，学生需要掌握包括在科学、技术、工程和数学（STEM）知识在内的更多基础技能，以获得更好的工作机会，而工人在职业生涯中需要更多提升技能和学习新技能的机会，帮助他们顺利转换工作。

他也指出，若想要行业转型成功，保持劳资政三方的信任至关重要，而信任可建立在确保经济增长具有包容性的基础上，让每个人都能从行业转型中受益。“全民优质教育、劳动力的持续技能发展，以及对中小企业转型的支持，都是实现这一目标的重要措施。”

王瑞杰也在讲话中分享了一个小故事，他说，曾有一次参观一家供应链企业，整个生产线几乎都实现了自动化，唯有一个大烤炉依然由一名老员工手动使用，当他问那位企业家为什么没有用机械代替人工时，企业家回答道：“这名员工从17岁起就在这里工作，她今年57岁，在这里做了40年，我希望能让她体面地退休。”

王瑞杰说，这个故事很好地体现了在科技和行业转型的过程中，有人情味的重要性。

王瑞杰分享经验并寻求学界帮助

每两年一次的《新加坡经济评论》研讨会汇聚来自世界各地的经济学者、商业人士和政策制定者，共同讨论与经济相关的热点问题。王瑞杰说，他作为政策制定者和践行者出席，既是分享经验，也是借机向学界提出希望得到的帮助。

王瑞杰说，当今经济发展面对许多挑战，包括如何应对更具挑战的地缘政治、人口老龄化和低出生率带来的劳动力结构改变，科技发展带来的行业转型，以及如何平衡应对气候变化和企业发展等，都是他希望通过更多学术研究可以帮助回答的问题。

他强调，好的政策和学术作品一样，都必须以事实和证据为基础，以实证检验为后盾。

《新加坡经济评论》主编、南洋理工大学经济系温斯敏讲座教授柯仲佑在开幕仪式致辞时说，经济学是一门超越传统局限的学科。因此，他将期刊的刊载范围扩大到一些非传统经济学领域，如金融科技、区块链，以及科学和行为经济学趋势等，今年的研讨会也包括了一个有关加密货币和人工智能的特别会议。