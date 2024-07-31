饮料瓶罐退费制推迟一年 2026年4月1日实行

原定明年4月1日落实的饮料瓶罐退费制，将延迟至2026年4月1日实行，好让负责执行计划的经营者、饮料生产商和零售商有充足时间准备。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，星期三（7月31日）在新加坡气候治理组织论坛上，宣布这个消息。

根据饮料瓶罐退费制（Beverage Container Return Scheme），公众购买150毫升至三公升的铝罐和塑料瓶装饮料时，得支付1角押金，过后到回收站归还空瓶罐时，可取回押金。

三大饮料制造商组非营利公司 负责回收塑料和金属饮料容器

国家环境局星期三发文告说，三大饮料制造商已获得环境局颁发的七年执照，并组成非营利公司以负责回收塑料和金属饮料容器。这三家制造商是可口可乐新加坡、星狮集团子公司F&N Foods，以及百佳（Pokka）。

这家名为BCRS的非营利公司正在建立一个由1000多个便利回收站组成的网络，目标是退费制实行的第三年达到80%的回收率。环境局将与BCRS非营利公司密切合作，通过举办各种宣导活动，提高公众与业者对该计划的认识，并设立网站提供瓶罐回收位置等各种资讯。

新加坡福州咖啡酒餐商公会主席洪宝兴说，对业者和消费者来说，实行饮料瓶罐退费制都需要时间适应。消费者买铝罐和塑料瓶装饮料须要支付1角押金，柜台员工则须要收1角钱，对业者来说可能会增加员工工作量，还有财务账目怎么做也须考量。因此三家组成非营利公司、负责执行计划的经营者，可能需要更多时间，去讨论和设置更好的方案，以让消费者和业者都更方便，毕竟这是牵涉整个新加坡的回收计划。

洪宝兴指出，政府决定设立专门的公司来做回收，可能是希望回收更加集中。

新加坡零售商协会主席许志恩说，延后一年让零售商有更多时间准备，毕竟这项饮料瓶罐退费制是需要各个零售商一起配合进行的大项目。

他说，协会将与环境局紧密合作，跟零售商们沟通，利用这多出来的一年以准备得更好，这包括了在计划实行后，业者需要时间来习惯运作、教育顾客回收新瓶罐的方式，以及了解回收点位置等。