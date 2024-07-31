家长现可通过LifeSG申请婴儿花红

家长如今可通过SG生活助手（LifeSG）应用，为孩子申请加入婴儿花红计划，也能更简易获取婴儿花红相关的服务和信息。政府也会自动为加入婴儿花红计划的新生儿开设新的儿童储蓄户头，方便家长获得政府发放的资助。

社会及家庭发展部星期三（7月31日）发布文告宣布以上消息。

过去，海外出生的婴儿，家长为孩子报生和申请婴儿花红，必须分开办理，从今年7月1日开始，不论婴儿是在本地或海外出生，家长都可以通过LifeSG一站式应用完成这些手续。家长也可通过LifeSG浏览其他服务，包括使用最近宣布的全新学前中心搜索功能。

家长今后也能通过LifeSG应用，更便利地办理与儿童培育户头（CDA）相关的手续。例如，申请更换儿童培育户头银行只需要六个工作日，比之前的21天大为省时；申请更换儿童培育户头信托人只需要三个工作日，之前则长达10天。父母可以通过儿童培育户头银行的应用或网站，获取这些服务。

儿童培育户头信托人通常是孩子的直接看护者，负责管理户头。

政府为婴儿新设儿童储蓄户头

此外，从7月1日起，政府为加入婴儿花红计划的新生儿自动开设儿童储蓄户头（Child Savings Account，简称CSA），以方便家长获取政府发放的婴儿花红现金奖励、教育奖励金和其他补贴。儿童储蓄户头是儿童培育户头之外的新增户头。

文告指出，这与教育部先前的宣布是一致的，也就是为每个孩子开设个人银行户头，以方便政府在孩子成长过程中发放助学金、奖励金、经济援助和婴儿花红现金奖励等资助。

儿童储蓄户头是联名户头，由儿童培育户头信托人和孩童共同持有。户头存款的使用不设限制，让父母可以更方便地通过这个户头帮助孩子理财。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲说： “我们希望通过婴儿花红服务的改善，帮助父母专注于对他们来说最重要的事，那就是与刚出世的孩子建立亲密的感情联系。”

她指出，新的儿童储蓄户头也能让父母早些开始为孩子的未来存钱，让他们能够在这段珍贵的时间里感到安心。