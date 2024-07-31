环线近六成故障 与延长和提升工程有关

地铁环线的可靠性下降，有近六成的故障是因环线第六阶段的延长工程所致，其余则同系统老旧有关。SMRT说，环线系统提升进度良好，完成后，可靠性将大大提高。

根据陆路交通管理局网站的12个月移动平均数据，去年4月至今年3月期间，SMRT经营的环线可靠性最低，列车每行驶102万8000公里就有一起延误超过五分钟的事故。

SMRT主席佘文民星期三（7月31日）在记者会上直言，环线的可靠度表现不能再下滑，不然就糟了，因为公司可获取的政府津贴和奖励与地铁可靠度挂钩。

他提到，环线有约57％超过五分钟的延误事故，是和第六阶段延长线（Circle Line 6，简称CCL6）有关。剩余43％则涉及环线本身的问题。

2009年投入运作的环线至今已经通车15年。SMRT地铁总裁蓝晓开说，环线开始出现老旧问题，例如电子卡坏掉，系统出现新的失灵状况等。SMRT和陆交局已着手处理，待系统稳定后，因系统老旧引发的故障会减少。

CCL6会在港湾站和滨海湾站之间增建三个地铁站，把南部最尾端的两个转换站连接起来，成为名副其实的“环线”。这个延长线预计2026年通车。

为确保环线能应付更大的载客量，继续提供可靠服务，环线也在进行系列提升工程，包括提升列车信号系统、供电系统和通讯系统，以及更换综合监控系统的硬件与软件。

环线明年或后年 须早关迟开以展开测试

蓝晓开说，由于系统提升和CCL6项目同时进行，工程变得更复杂。到了2025年或2026年，一旦展开更广泛的列车测试，环线就得落实早关迟开的安排。

另外，环线自2020年采用Overwatch系统以来，少于五分钟的延误次数减少了30％。Overwatch采用视频分析和人工智能等科技监测列车营运情况。

SMRT宣布，接下来会把Overwatch系统扩展到金泉车厂，更好地监督列车在车厂的移动，作为另一层安全把关。

南北线和东北线今年底 将采用Overwatch系统

其中，当列车在车厂由人工驾驶时，系统会发出铃声，通知工作人员密切留意该列车的动向；设定路线会在显示屏上亮起，方便工作人员追踪；要是设备出现异常状况，系统会亮起警示灯和发出铃声，通知工作人员留意潜在问题。

南北线和东北线到了今年底也将采用Overwatch系统。

SMRT经营的所有地铁线的可靠性，连续五年都超出交通部定下的目标，列车每行驶超过100万公里才发生一次超过五分钟的延误事故。

SMRT集团总裁鄞云斌说，列车每行驶100万到200万公里才发生一起延误超过五分钟的事故，已经是很好的表现。“真的要不断追求非常完美吗？因为到了一个点，收益就会递减。我们使用的是公共款项，必须谨慎对待。”