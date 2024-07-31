新加坡业界奖学金 合作伙伴和获奖人数均创新高

新加坡业界奖学金的支持机构和企业不断增加，今年共有204名学生获颁奖学金，创历年新高。

新加坡业界奖学金颁奖典礼（Singapore-Industry Scholarship，简称SgIS）星期三（7月31日）在新加坡国立大学举行。教育部长陈振声在致辞中说，业界奖学金的支持机构已从2012年创立时的28个，增长至16个领域的149家企业。迄今已有超过1600名学生获颁这一奖项，不少人已成长为各公司和行业的领导者。

陈振声以三“C”敦促企业和得奖者

陈振声鼓励更多企业参与，为新加坡培养未来的人才，以保持新加坡的竞争力。他以三个“C”敦促企业和得奖者要积极创造（Create）、联结（Connect）和贡献（Contribute）。

他说：“希望你们能够不断地创造、建立连接、做出贡献。奖学金不仅是帮助你们完成大学学业的一笔钱，获得奖学金，也意味着有责任做出更多贡献。”

从中学起就积极参与多个义工活动的郑光智（22岁）是今年的得奖者之一。他是新加坡管理大学工商管理与经济系的大一学生，获颁新加坡航空公司赞助的奖学金，将从大二起到新航实习。

郑光智大学时每周五都参与义工活动，为独居的年长者和弱势群体提供帮助。例如在义工团体“嘿，你有信！”（Hey, You Got Mail!）中，通过写信、读信的方式，帮助独居老人和年轻人建立联系，减轻年长者的孤独感。

奖学金得主致力服务社会 带来积极改变

郑光智说：“在这个社会中，我们不能只为自己着想，如果有资源，就应该向那些需要帮助的人伸出援手。但只捐钱是不够的，通过做义工，我们才可以深入了解他们的生活、他们的困境和需求，然后为他们带来一些积极的改变。”

另一名奖学金得主刘梓墨（25岁）同样致力于服务社会。在南洋理工大学电气与电子工程读大三的他，自2021年起加入了南大的聋人组织（Regular Service Project for the Deaf Community），完成了第一至第三级的手语课程，为听障儿童教补习，策划活动来消除偏见、提高社会对听障者的认知。

对集成电路设计有浓厚兴趣的刘梓墨获得新唐科技（Nuvoton Technology）的奖学金。他说：“人工智能快速发展，虽然软件系统很重要，但是电脑还需要能够承载它的硬件，懂得设计硬件也是一门艺术，我找到了一个可以花一生去研究的领域。”

他说，这笔奖学金不仅能够帮他支付大学的学费，也能让他有机会尽早熟悉这个领域和工作环境，提升自己的专业技能和处理人际关系的能力。