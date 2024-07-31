SMRT子公司腾越控股 因EVCo清盘损失600万元

电动货车租赁公司EVCo清盘，导致SMRT子公司腾越控股损失600万元。SMRT将吸取经验，在日后的合资公司项目中，加强财务监管和高层的遴选。

SMRT主席佘文民星期三（7月31日）在记者会上细述EVCo清盘的详情。他说：“我承认我们有时没有那么完美，但我们一定不断进步，做得更好。”

腾越控股旗下的腾越流动（STRIDES Mobility）2022年同中国深圳地上铁公司合资成立电动车服务公司STRIDES DST，以EVCo品牌为企业客户提供商用电动货车租赁，以及维修和数码方案等相关服务。

EVCo首席执行官符史山和前首席财务官在2023年底遭警方调查逮捕后，公司于今年3月宣布进入清盘程序。公司的租车业务后来由轻型商用车租赁业者Pan Pacific Van and Truck Leasing接手，包括529辆商用电动车。

EVCo向银行过度贷款 购买车辆远超客户数量

佘文民指出，EVCo野心很大，购买的车辆远超过客户数量，并向银行过度贷款。这导致公司面对高额利息，大笔货仓费用，以及车辆快速贬值。公司现金耗损太快导致最终支撑不下去。

他提到，SMRT是在去年10月当EVCo申请注入更多资金时，意识到情况不妙。SMRT后来必须介入，同主要债权人协商，最后决定自愿清盘。腾越控股在这项合资项目共损失600万元。

佘文民说，SMRT将吸取EVCo的经验，日后更密切监督合资公司的财务状况，包括在合约中清楚列明，只要SMRT占有超过一半的股份，合资公司的财务系统就须和SMRT连接起来。这将有助SMRT更好地了解合资公司的财务表现。

他也提到，SMRT会向合资公司的董事会和管理层讲明应有的财务纪律，同时加强对合资公司总裁和首席财务官的遴选，彻底调查他们的背景和记录。