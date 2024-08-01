最具影响力的本土品牌 不单纯以盈利为目的

在新加坡，平价超市是邻里购物的首选之地。经过半个世纪的发展，平价集团已成为零售业的巨头，其历程充满了挑战与成长。想了解它如何与竞争对手激战、如何在海外投资失利、为何没有上市等“内幕”，都可以在《平价的代价》一书找到答案。

你可晓得第一间平价超市是在1973年开幕的职总消费合作社？时至今日，尽管许多人依然习惯称平价超市为“NTUC”而不是“FairPrice”，但它已华丽变身，发展到2023年的超过570个零售据点。不变的是，平价集团始终秉持作为合作社的初心，不单纯以盈利为目的。

每日低价：协助减少开销

李淑敏（59岁，家庭主妇）每逢星期四上午，都会到碧山大牌510的平价超市选购日常所需。她表示选择星期四的原因简单，就是为了省钱：“我有CHAS蓝卡，星期四在平价超市购物可以享受3％折扣。而且‘平价超低价’的新鲜蔬果价格合理，一些货品比住家附近的其他超市便宜。”

平价超市从1994年起，规定至少500样本地居民基本必需品，如厕纸、鸡蛋或面包，价格必须维持在人们所能负担的范围。按最低价格计算，超过九成的主要货品，售价都比同行实惠或等额。去年11月，平价集团更宣布在今年上半年，为500种包括主要粮食、蔬菜、水果、家用产品等必需品承担1％的消费税，借此抵消消费税上调对公众的影响。

平价集团为500种包括主要粮食、蔬菜、水果、家用产品等必需品承担1％的消费税。（图/平价集团提供）

今年1月，李淑敏利用政府派发的社区发展理事会邻里购物券（CDC vouchers）到平价购物，每次消费满80元时，能获取价值8元的平价回购券。她说：“我换了三张，一共24元。我买了孩子们爱吃的雪糕，平常我是不舍得买的。”她也趁五一劳动节促销时，以会员卡买了半价的白米和食用油。她表示：“多买些下来几个星期吃得上。”

“每次来NTUC，我一定先看看有什么特价品。”——平价超市顾客李淑敏

去年9月，平价集团为庆祝成立50周年纪念，推出Kopitiam电子优惠券，让5万名消费者通过平价集团APP，以5角钱享用Kopitiam实惠早餐。李淑敏则从今年5月起，会在购物前到Kopitiam享用5角钱的咖啡或奶茶。

最让精打细算的李淑敏雀跃的是，平价时不时推出不同优惠。例如今年6月至9月举行的第四波“平价天天省”活动，消费者可在平价集团APP以折扣价购买400种物品，总共可节省超过2000元。“平价天天省”优惠券可在手机APP找到，门市店也备有印刷目录。

自家品牌：相等质量低价格

平价自家品牌产品已经超过了2000种，产品的价格比同类产品低10％至15％。（图/平价集团提供）

在1973年7月19日，职总合作社超市首次开门营业，顾客为了抢购比市价便宜四五分钱的无商标包装米，提前一个小时排队。这些包装米成了平价自家品牌的先驱，想了解品牌故事可阅读《平价的代价》第二章。

自家品牌产品无需投入市场营销和产品开发费用，价格低于大品牌10％至15％，质量却不逊色。平价集团自家品牌与食品策划总裁邱依萍指出，50年来，平价自家品牌的产品种类已超过2000种，覆盖几乎所有类别。现在，这些产品已帮助平价集团成为新加坡五大快速消费品企业之一，年营业额近5亿新元，占2022年总营业额的11％。

平价集团自家品牌与食品策划总裁邱依萍指出，迄今为止，平价推出的自家品牌产品已经超过了2000种。（图/平价集团提供）

邱依萍表示，一般上每名顾客结账离开时，购物袋里都有约三件平价自家品牌的产品。“七成的网上顾客，也会把平价自家品牌产品放进购物车里。”她也指出，随着消费者需求的变化，自家品牌也在引进更多优质且价格合理的产品，包括保健品和高端产品，确保满足顾客的多样化需求。

新超市新体验：顾客可现买现煮现吃

平价集团的门店遍布新加坡每一个住宅区，不论是平价超市、仁益药房还是雀喜便利店。根据Campaign Asia在2020年的调查，平价集团是新加坡最具影响力的本土品牌，甚至超过了新加坡航空公司和星展银行，集团市值达到数十亿新元。

作为新加坡最成功、最独特的零售业巨头之一，平价集团从不固步自封，而是不断创新和提升其产品和服务。

在克拉码头平价精品超市的Grocer Food Hall，顾客可以“现买、现煮、现吃”，先挑选食材，然后让厨师现场烹煮，直接享用。（图/平价集团提供）

例如，在克拉码头的平价精品超市Grocer Food Hall，推出了结合本地传统风味的佳肴，顾客可以在超市内“现买、现煮、现吃”，先挑选食材，然后由厨师现场烹煮，直接享用。超市还不定期举办烹饪班，供公众报名参加。此外，Grocer Bar提供具有本土特色的鸡尾酒等酒精饮品，如班兰糯米糕鸡尾酒和椰丝糯米糍鸡尾酒，独具特色。

在盛港汇购物中心（Sengkang Grand）的超市门店，则推出了全自助超市，挑战高端人工智能领域。

安全套在哪里？ 了解消费者心理

现任平价集团会长唐亚炎在担任雀喜便利店总经理职务时，果断将安全套调换到前台位置，使其成为畅销货。（图/新报业媒体）

《平价的代价》第五章开头记录此事：唐亚炎在雀喜便利店找不到安全套，于是问经理安全套摆在哪里？他发现安全套摆在货架不显眼之处，于是不解地问下属：“你在开玩笑吧？顾客怎么好意思去那里挑，然后一路走到收银台。”

他因此发出新指示：所有安全套必须摆放到前台。结果，简单的换位摆放，安全套就成了畅销品。

现任平价集团会长的唐亚炎透露，雀喜便利店的安全套销售量，通常是平价超市的三倍，除了商品推销和广告之外，还有一个根本的原因，那就是人的自然行为，保留隐私。但不是所有商品都适合放到前台快销，例如婴儿配方奶粉就不行，因为顾客希望仔细评估每个品牌。

“你会拿着一包安全套在超市排队吗？”——平价集团会长唐亚炎

这些例子说明平价在经营连锁便利店的策略。了解消费者心理，它才能在短短20多年内，在全岛设立超过170间雀喜和平价Xpress便利店（FairPrice Xpress）。

回馈社群：完善经营以造福社会

平价集团启动 “社区冰箱”计划，将没有被售出但依然新鲜的食物，分发给低收入居民。（图/平价集团提供）

如果平价的故事只涉及金钱，那就不够完整。在50年的历程中，即使面对竞争和经济挑战，平价坚守为消费者平抑物价的初衷。《平价的代价》强调其经营理念：“完善经营，造福社会”。

例如，1983年开展的“课本分享计划”，收集二手课本，免费送给有需要的学生，至今回收了750万册课本，既环保又公益。

集团社区参与主管张可晴说，集团与超过100家的慈善机构、学校、企业和社会企业合作，积极履行社会责任。

“推动员工志愿服务计划‘Day of Service’，使员工参与义务服务的时长增加了五倍。”——集团社区参与主管张可晴

去年启动的“社区冰箱”计划则在全岛超过20个地点放置冰箱，将没有被售出但依然新鲜的食物，分发给低收入居民，同时也为集团每月节省约一公吨的食品处理量；又如在喜庆节日时为居民举办邻里派对，赠送装满必需品的礼包给弱势家庭。

《平价的代价》中文版：精选内幕故事

《平价的代价》中文版已出刊，载有许多精彩与不为人知的故事。（图/平价集团提供）

要深入了解平价集团在竞争激烈的零售业中崛起的非凡历程，每个阶段的起落，面对转捩点的考量与纠结，就不能错过《平价的代价》书内极为珍贵的人物访问，包括曾任我国副总理的吴庆瑞为什么被平价集团的前辈称为“先知”。

更难得的是，许多关于企业发迹的书往往是一面倒的歌功颂德，但《平价的代价》却从小人物的角度，挖掘甚至点评每个成功与失败背后的因素。难怪英文版去年推出时，连续13周成为最畅销书的榜首。

《平价的代价》中文译本现已出刊，可在各大书局、平价霸级市场、平价精品店和平价网站上购买。

【本文由平价集团呈献】