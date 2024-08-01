上课学习 如何减少医院药房包装废弃物

医院药房使用不少纸制和塑料包装，陈笃生医院营运部（药房）副主任刘志伟希望能减少包装废弃物，上课学习世界各地医疗系统的环保点子，学以致用。

在零售管理领域待了20余年后，刘志伟（55岁）转而投入医疗保健工作，三年前加入国立健保集团属下的陈笃生医院。

刘志伟的职责主要是协助和支持药房部在运营、零售药房和电子商务的运作。在为医院呈报所使用的包装种类及数量时，刘志伟发现，药房产生大量包括纸张和塑料在内的包装废弃物，因此想改善药房的包装问题，减少、重复使用和回收包装。

为了进一步了解如何让医院运作更环保，刘志伟于7月初报读了“领导力大师课程：迈向新加坡净零排放医疗保健”（CHI-GSC Leadership Masterclass: Towards Net Zero Healthcare）的一日课程。他受访时说，这门课程让学员了解全球可持续发展问题、医疗保健与可持续发展，以及分享最佳实践方法。

他说：“课程还让我们在线上模拟医院的高级管理团队，任务是在七年内将碳排放量减少50%。”

刘志伟分享道，他从课程中学到了如何推动医院的环保工作。“学习世界各地其他医疗系统的经验，也让我了解到我们可以探索的一些重要方案，从而在可持续发展方面发挥积极作用。”

完成课程后，刘志伟多了一个身份，担任陈笃生医院的运营可持续发展官。他说：“我协助ESG，即环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance） 理事会推动运营部门的可持续发展，并帮助医院不同的运营团队，提出并实施可持续发展的想法和提议。”

工作之余，刘志伟也以国民服役人员的身份，在中央警署担任警监兼宪警组（Provost）主任的职务，包括协助培养国民服役人员。