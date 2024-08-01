字节跳动至少130员工食物中毒 莆田中央厨房云海肴纳福城分店令暂停业

字节跳动员工集体食物中毒事件受影响人数上升至130人，供餐的莆田中央厨房和云海肴纳福城分店被令暂停营业。

《联合早报》星期三（7月31日）报道，字节跳动位于莱佛士码头一号的办公室星期二（30日）发生集体食物中毒事件，不少员工声称吃了公司26楼中餐食堂供应的午餐后上吐下泻，民防部队出动了集体消毒车，并用17辆救护车将47人送院。

17人仍住院情况稳定

卫生部和食品局星期三晚上针对这起事件再次发布文告，指受影响的人数从星期二晚间的60人，上升至130人。这些人中，有17人仍住院，情况稳定；其余受影响的人已接受门诊治疗、自行服药或自行痊愈。

当局下令莆田的中央厨房和云海肴纳福城分店，从7月31日起暂停营业，直至另行通知。

星期三早上11时许，云海肴纳福城分店就出现食品局人员，他们带走店内的一些食物后，继续对餐馆负责人和员工问话。《联合早报》记者现场观察，直到下午4时30分左右，仍有执法人员在场。

云海肴创始人吕志韬也在店内，他透露事发当天送往字节跳动办公处的餐食，是由纳福城分店厨房准备的，“纳福城的员工在事发当天中午吃的是同一套菜色，不过没有人出现任何不适”。

他说，云海肴给字节跳动办公室供应食物已有一个月左右，一直没有出现任何问题。食品局已经将字节跳动办公处的食品留样取走检查。“受影响的人不仅只吃过云海肴供应的食物，所以目前我们都在等待调查结果。除了纳福城以外的其他分店会正常营业。”

莆田发言人回应《联合早报》询问时则说：“我们的自助餐厨房将暂停运作，配合当局的调查并等待调查结果。不过，所有莆田餐厅将继续营业。”

莆田的中央厨房设在圣诺哥南路2号这座工业大厦内，也被暂令停业。（谷歌地图截图）

食品局强调，停业期间，业者必须对包括厨房设备和器皿在内的整个餐厅区域进行清洁和消毒，并丢弃所有熟食和易变质的食物。涉事餐馆的所有食物处理人员都必须重新参加第一级食品安全课程（Food Safety Course Level 1）并通过考试，且须在食源性病原体（food-borne pathogen）检测呈阴性后，才能继续从事食品处理工作。餐馆所聘的食品卫生人员在重返岗位前，必须重新参加第三级食品安全课程并通过考试。

“食品安全是一项共同职责。食品局提醒业者时刻切实遵守食品卫生和个人卫生条例。任何违反环境公共卫生法令者都将面对严格执法。”

另外，有字节跳动职员向《联合早报》透露，事件发生后员工在公司上吐下泻，办公室部分区域的呕吐物气味仍挥之不散。目前26楼的中餐食堂已经关闭，公司也鼓励员工积极反馈问题。