男大生车祸 肋骨刺穿脾脏

过马路遭电单车撞飞20米，男大学生左腿见骨，三根肋骨断裂，刺穿脾脏和肺部，脾脏爆裂被切除，如今得长期服药。

根据《新明日报》报道，这起严重车祸发生在去年12月19日晚上11时，伤者是陈先生（21岁），他当时打包好宵夜回家，在通往恒河道的立达路下段过马路时，遭一辆电单车撞飞。

“我当时查了路线回家，看到闪烁的绿色交通灯，就急忙过马路，岂料一辆电单车高速驶来，我来不及闪躲，被撞飞逾20米。”

直到陈先生清醒，他才发现左脚被撞断，骨头刺穿长裤，小腿还有一块肌肉被扯出，画面骇人。

“被撞倒前，我曾跟骑士对到眼神，当时没有其他车辆。我醒来后，听到骑士在跟朋友通电话，担心自己撞到人会出事，却没有过来帮我。”

陈先生心有余悸地说，当时以为会这样死去，一名好心路人帮他联系家人，他则因疼痛昏厥过去。再次醒来时，家人已经围在身边，医疗人员也到场治疗。

陈先生如今不能长时间走路，但不放弃自己喜欢的嘻哈舞。（受访者提供）

到医院详查后，陈先生的三根肋骨断裂，刺破脾脏和肺部，由于脾脏受损严重，必须切除。“医生还说，如此大的撞击力，庆幸是脚先着地，而不是头部或臀部，否则恐怕已没命了。”

陈先生说，他的左腿植入铁片，也从大腿移植肌肉和皮肤组织到小腿，随之而来的是无尽的复建、服药等。

他说，脾脏作为免疫系统重要的器官之一，如今需要每日服用抗生素，单是今年就已经打了10次疫苗。“我觉得我不可能痊愈了……”

完整报道，请翻阅2024年8月1日的《新明日报》。