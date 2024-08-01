12人获颁新报业媒体基金林金山纪念奖学金

南洋理工大学英语系大二学生林誉（21岁）的父母在她16岁那年离异。一夜间，母亲必须承担起家里的经济重担，只能带着她和妹妹暂住在外祖父母家。

林誉当时中学刚毕业，升上理工学院的三年里，对她来说是非常煎熬的一段时期。除了得适应新的生活和家庭环境，还得兼顾学业和五份兼职工作，包括教补习来帮补家用。

她说：“因为家里的经济条件不好，我在理工学院时甚至考虑辍学。上大学在当时是遥不可及的。”

尽管课业繁忙，林誉还是抽时间加入东南亚义工组织ActSEA，目前正在为菲律宾贫困地区的学生筹款，帮他们购买日常用品和进行学校的基础建设。

林誉是今年新报业媒体基金的林金山纪念奖学金得主之一。奖学金除了涵盖全额学费，她也将获得3000元的生活津贴及每年300元的购书津贴。

林金山纪念奖学金开放给家庭收入不超过5000元，且表现优异的新加坡籍学生申请。今年共收到88份申请，当中的12人获颁奖学金。

若有合适职缺 成功申请者有机会在新报业媒体实习

成功申请到奖学金的学生应在求学期间及之后，通过志愿或社区工作，积极为社会服务。若有合适的职缺，成功申请者也有机会在新报业媒体实习。

另一名奖学金得主吴宇杰（21岁）的父亲是私召车司机，他也是在单亲家庭的环境中长大。他忆述自己从小就明白家里并不富裕，因此放弃了很多兴趣爱好和出国浸濡的机会。

今年将到新加坡国立大学念经济系的吴宇杰说：“奖学金可以大大减轻家里的经济负担。我也不需要打工赚学费，可以将注意力都放在学业上。”

奖学金颁发仪式于星期四（8月1日）在新加坡报业中心礼堂举行，这也是新报业媒体基金首次单独为林金山纪念奖学金举办颁发仪式，以往都是与新闻从业奖学金和新报业媒体职员子女奖学金一同颁发。

生活费上涨 生活津贴增至3000元

考虑到生活费上涨，今年奖学金得主的生活津贴额也增加700元，至3000元，这项津贴上一次调整是在十年前。

自2006年颁发的林金山纪念奖学金，是为了纪念新加坡建国元勋林金山对国家的贡献。他也曾担任新加坡报业控股主席。

奖学金没有合约束缚，凡在本地大学修读全日制语言及人文相关课程的学生均可申请，至今已有超过180名学生获益。