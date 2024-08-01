完成气流管理程序检讨 新航恢复原有机舱服务作业

新加坡航空公司完成对气流管理程序的检讨后，恢复了原有的机舱服务作业。

新航发言人星期四（8月1日）回答媒体询问时说，飞机师将根据他们对天气和运作情况的评估，决定安全带指示灯亮起时，是否暂停或继续提供机舱服务。

不过，只要安全带指示灯亮起，空服人员就会暂停供应热饮包括汤品。若有必要，飞机师会要求空服人员回到座位，暂停机舱服务。

今年5月21日，SQ321航班从伦敦飞往新加坡途中遇上严重气流，导致一人丧命，多人受伤；客机被迫在曼谷紧急降落。新航随后收紧机舱气流应对程序，以防万一。这包括在安全带指示灯亮起时，除了热饮服务须暂停，其他餐食服务也须暂停，空服人员也须返回座位并系好安全带。

新航发言人说，这个停工安全检讨（Safety Time-Out）是为了让新航有时间，全面检讨旗下航班的气流管理程序。如今，可确定新航气流管理程序，符合业界最佳作业和安全程序。

新航机师与空服员已上复习课 加强熟悉相关程序

过去四个星期，所有飞机师和空服人员都上了额外复习课，加强对相关程序的认识。课程内容包括辨识和处理与气流相关的风险、发生气流情况时如何协助乘客，以及如何在飞行途中保障安全。

停工安全检讨期间，新航也探讨可更好确保乘客安全的方式。其中，新航今后会在飞行途中，定时通过机舱娱乐系统屏幕，提醒乘客时刻系好安全带的重要性。

新航已完成了停工安全检讨，并从8月1日零时起恢复原有的机舱服务作业。

截至8月1日，仍有两名SQ321航班的乘客在曼谷医院接受治疗。发言人说，基于保密理由，新航无法提供更多资料，也无法透露有多少人接受了赔偿提议，以及共支付了多少赔偿金。

根据新航6月10日向此航班乘客提出的赔偿提议，轻伤者可获赔偿1万美元（约1万3500新元）；重伤者则可获2万5000美元（约3万3600新元）的预付款，随后可个别商议最终赔偿金额。

至于SQ321航班的飞机师和空服人员情况，新航发言人说，无法提供更多有关详情。