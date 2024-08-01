关卡辅警检查油箱时脚被车碾过 驾驶员疏忽判罚款吊牌

辅警在关卡检查出境车辆的油量时，男驾驶员看见辅警接近误以为要他往前开，结果在车往前开时右后轮碾过辅警的脚，导致他韧带损伤。

被告黄福强（68岁）面对一项疏忽行为导致重伤的控状，指他在开车时没有留意辅警。他星期四（8月1日）在国家法院认罪后，被判罚款4000元，以及吊销各类驾照两个月，同时也被令赔偿受害人约2516元。

这起事件发生在2022年6月7日晚上约11时许，地点在兀兰关卡。

受伤的辅警黄仁祥（31岁）案发时的职责是检查出境车辆的油量是否达到四分之三油缸。若发现车子的油量不满“四分之三缸油”，便会让驾驶员把车停在一边。

事发前，被告根据辅警的指示停车，并被告知要检查油量。当辅警走近被告的车窗查看油量时，被告误以为辅警让他往前，便突然把车往前开，导致车子的右后轮碾过辅警的左脚。

辅警立刻叫被告停车，并指示被告把车停放在一旁。辅警检查后发现，被告车子的油量少过四分之三，便把被告带到办公室，交由移民与关卡局人员处理。

辅警两小时后感疼痛 才就医且须动手术

由于辅警当下并未感到疼痛，也不想因此引起争执，便没有告诉被告，只是与移民局的同事提起脚被碾过。

约两小时后，辅警感到左脚疼痛，自行到医院求医。医疗报告显示，他的足弓韧带损伤，是由足部被挤压或扭曲所造成。

辅警在6月10日动了手术，事后共拿了150天住院假修养。他所支付的医药费约为2万3025元，其中约2万零509元由保险承担。

控方指出，被告在受害辅警距离车子很近时把车往前开，导致辅警受伤住院还需要动手术，因此建议判他罚款4000元至5000元，以及吊销各类驾照六个月。（人名译音）