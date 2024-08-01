刑事诉讼法另七项修订生效 加强警方和执法机构权力

刑事诉讼（杂项）法分阶段进行修正，第一阶段的六项修订于5月底生效后，第二阶段的七项修订8月1日起生效。

刑事诉讼（杂项修正）法案今年2月5日在国会三读通过，主要对性侵孩童和残暴恶行等严重罪案加强打击力度，包括推出“保护公共安全增强版”的新判刑（SEPP），给予公众更多保护，赋予执法人员更大的逮捕和调查权，以及提高刑事法庭程序的透明度、公平性和一致性。

内政部和律政部星期四（8月1日）发布文告，列出即日生效的七项修订：

一、扩大和澄清在未获得法院授权而进行的搜查情况。警方若相信犯下“可逮捕罪行”的嫌犯拥有文件或物品并认为有必要调查，无需搜查令即可进行搜查。

二、澄清警方可以命令所有金融机构（如银行、商业银行、金融公司）提供客户信息，以供调查使用。

三、加强非警方的内政团队机构（中央肃毒局、移民与关卡局、新加坡监狱署）追捕和逮捕逃脱拘留者的权力。这将增强内政团队的行动能力。

四、赋予非警方执法机构处理扣押财产的权力，例如可评估拥有权的要求，并决定是否出售资产，这使扣押财产的非警方执法机构可继续处理资产，而无需寻求警方的协助。

五、允许被控较轻微非保释罪行（即刑期最长七年的罪行）的人，在适当情况下可通过个人担保保释。这将让更多被告在调查和法庭程序期间获释。

六、增强对银行、商业银行和持牌信托公司所持有的客户机密信息的保护。修订后，只有指定的执法机构在调查特定罪案时，才可以发出要求客户信息的命令，或搜查和复制客户的信息资料。《刑事诉讼法》有指定执法机构和特定法律的列表。

七、改进受害者赔偿制度。根据《刑事诉讼法》，法院在决定是否要求罪犯赔偿时，必须考虑受害者因犯罪行为而在人身、人格或财产方面受到的损害。如果确认适当，法院必须发出赔偿命令。修订改进了现有的受害者赔偿制度，包括：如果不发赔偿命令，法院必须给予理由；受害者可提供证据或陈词，参与赔偿命令的程序；法院有权下令罪犯向受害死者的家属支付丧葬费和抚恤金。

文告说，有关法令的其余修订将在稍后阶段生效。

在5月31日生效的第一阶段修正包括：警方有权在逮捕时搜查被捕者，并移走嫌犯持有的危险物品，避免他伤害自己或他人；更新“警局”定义；允许警方立即释放“不可逮捕罪行”嫌犯；警方无须亲临犯罪现场调查“可逮捕罪”等。