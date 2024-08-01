未申报租金和出售房产收入 公司董事少付税判罚款缴罚金

公司董事在申报消费税和所得税时，没有计入公司的租金和出售房产的收入，少付共逾7万元的消费税和所得税，被判罚款1万2400元，以及缴付约14万4349元罚金。

被告谭建仁（52岁）共面对18项抵触消费税法令和四项抵触所得税法令的控状，他星期四（8月1日）承认其中七项，余项交由法官下判时纳入考量。

被告案发时是Integrated Engineering Consultants私人有限公司的唯一董事和股东，公司主要经营生产化学物品的业务。

案情显示，公司自2002年7月1日起注册消费税，由经营公司的被告批准和提交相关的所得税和消费税申报。

2016年1月至2019年12月期间，公司将位于万礼连路的两处商业地产出租给两家公司。2019年11月22日，公司以98万元出售这两处地产给另一家公司。

根据规定，消费税注册企业必须在申报消费税时，计入非住宅地产销售和出租这类房产的消费税。这些租金收入同样必须在申报所得税时，记录在申报表内。

然而，Integrated Engineering Consultants在2016年4月25日至2020年1月30日期间，在申报消费税时并未如实呈报上述收入，因此少付约6万7599元的消费税。

另外，公司在2020年9月申报2019年的所得税时，并未将6万7289元的租金收入计算在内，少付约4575元的所得税。

被告作为公司董事批准这些不实的申报表，因此触犯了消费税法令和所得税法令。