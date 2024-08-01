哺乳睡着被子不慎盖住女婴脸 母亲醒后悲剧已发生

母亲凌晨躺床上给初生女儿哺乳，期间睡着后下意识拉被子，不料被子盖在女儿脸上。母亲两个小时后睡醒发现，女儿已全身冰冷，没了反应。

这起悲剧发生在2023年9月20日，死者是一名一个月大的女婴。验尸庭星期四（8月1日）在国家法院针对女婴的死因展开研讯，传召调查官前来供证。

为保护女婴的年幼姐姐，验尸官谕令媒体不得报道死者和其亲属的姓名，以及事发地点等。

调查官供证时说，事发当天凌晨零时28分，案中母亲躺在卧室床上给女婴哺乳，女婴靠在她的身上。

根据房内电眼拍下的画面，母亲之后睡着，不久后醒来，再为女婴哺乳，但过后又睡着。

凌晨4时29分，还在熟睡的母亲此时调整睡姿，并下意识地拉起被子，不料被子盖住女婴的脸。

电眼画面显示，女婴起初在被子底下挪动，不过在凌晨4时58分后，被子底下就毫无动静了。

早上6时50分，母亲睡醒，赫然发现女婴全身冰冷，且没了反应。她立即抱起女婴，向在隔壁房内的家婆求助，家婆即刻指示她呼叫救护车。

救护人员在赶往女婴家的途中，也指示该母亲替女婴做心肺复苏术。救护人员抵达后，发现女婴已经没有脉搏，也停止了呼吸。

女婴被送往黄廷方综合医院抢救，但是最终回魂乏术，早上8时12分宣告不治。

根据验尸报告，女婴的肋骨骨折出血，但这是因心肺复苏术造成的，并不会造成女婴身亡。另外，女婴也没有外伤或任何疾病，因此无法确定女婴的死因。

庭上也透露，女婴在事发前曾因上呼吸道感染而入院，不过她一天后就康复出院。

针对母亲盖被子的举动，验尸官在庭上询问调查官，电眼画面是否显示母亲当时正在睡觉，而下意识地将被子盖到了女婴脸上。调查官同意验尸官的说法。

调查官也指出，母亲当时并没有压在女婴身上，警方排除他杀的可能。

验尸官将择日发表研讯结论。